Jojo Todynho defende meritocracia: “Não adianta militar”

A famosa falou abertamente sobre o assunto - Foto: Reprodução | Instagram

Jojo Todynho voltou a polemizar nas redes sociais. A cantora fez um post em seu perfil do Instagram, nesta segunda-feira, 7, e saiu em defesa da meritocracia, alegando que as pessoas só conquistam as coisas quando se esforçam o suficiente para tê-las.

“Com trabalho, a gente consegue o que quer. Não adianta querer militar, fazer demagogia, porque tudo que foi conquistado na vida do [Roberto] Justus e de outras pessoas foi com mérito. Corre atrás do teu!”, disse ela, comentando sobre os ataques que o empresário Roberto Justus recebeu após sua filha caçula posar com uma bolsa de R$ 14 mil.

“É revoltante ver pessoas se doerem pelo que não lutaram para ter. Vai trabalhar! Mas é muito mais fácil olhar para sua frustração e colocar seus problemas no outro do que falar 'eu sou um m*rda, não tenho nada, não conquistei nada'”, completou.

Filha herdeira

A famosa ainda aproveitou a ocasião para revelar que fará sua futura filha herdeira, pois ela terá todas as oportunidades que a mãe não teve na infância e adolescência, além de alguns mimos.

“No quesito filho, isso mexe muito comigo porque é meu sonho. Quantas vezes eu perdi aniversário de família, de amigos, e momentos só meus para trabalhar, abrindo mão do lazer pelo futuro”, disse ela.

“E minha filha não vai poder viver do melhor do que eu trabalhei muito, fazendo muita publicidade... do que abdiquei para que ela tenha um futuro maravilhoso?... Minha filha será uma nepobaby. Eu não nasci herdeira, lutei, mas ela vai nascer herdeira. Minha nega vai andar 'nos trinques'”, completou.