Cauã Reymond mantém namoro secreto há um ano com modelo

Cauã está vivendo longe da mídia - Foto: Reprodução | Instagram

Cauã Reymond está mantendo sua vida pessoal no off após as recentes polêmicas envolvendo seu nome e seus últimos relacionamentos. Segundo informações do jornal EXTRA, o ator da Globo está namorando há cerca de um ano com uma modelo.

Chamada Luana Mandarino, a moça não compartilha registros ao lado do artista em seu perfil do Instagram, mas já posou no banheiro da casa dele algumas vezes, o que foi percebido pelos fãs que acompanham o famoso.

Os dois chegaram a viajar juntos pelo Nordeste em abril deste ano. Apesar da discrição, eles posaram usando o mesmo chapéu e publicaram fotos da mesma praia, aumentando os rumores do romance.

Quantos os boatos começaram a surgir na web, Luana chegou a desativar seu perfil do Instagram e não comentou publicamente sobre o assunto. A assessoria do global também não se pronunciou até o momento.

Mas afinal, quem é Luana?

Mantendo uma vida discreta na web, Luana Mandarino ficou conhecida após participar do reality show “Rio Shore”, da MTV, em 2021. No programa, a morena protagonizou diversas cenas de conflitos e de pegação com outros participantes.

Atualmente, ela compartilha sua rotina de treinos na academia, dicas de cabelo e vida saudável para os 51 mil seguidores e conta apenas com cinco postagens no perfil, nenhuma delas com Cauã Reymond.

Luana em suas redes sociais | Foto: Reprodução | Instagram

Relacionamentos de Cauã

Vale lembrar que o último relacionamento de Cauã também foi mantido longe dos holofotes. O ator da Globo namorou por quase um ano com a dentista Luiza Watson, que falava abertamente sobre o relacionamento com seus amigos mais próximos e era vista com frequência na casa dele, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

A morena chegou até a conhecer Sofia, filha de Cauã com Grazi Massafera. Entretanto, o namoro terminou em julho de 2024, sem brigas ou discussões. Segundo informações da página Circo da Mídia, no Instagram, a moça não teria conseguido se adequar a rotina do artista e os dois possuíam opiniões divergentes.