Apresentadora chama Maisa de antipática e detona Jade Picon

As jovens foram detonadas - Foto: Reprodução | Instagram

Sonia Abrão resolveu expor abertamente sua opinião sobre algumas celebridades. Convidada do programa De Frente com a Blogueirinha, a apresentadora proferiu críticas a Anitta, Jade Picon, Rafa Kalimann e outras.

Sem papas na língua, a comunicadora afirmou que já está sofrendo em saber que Jade pode retomar as novelas em breve. Questionada se achava Rafa Kalimann melhor que Jade, ela disparou: “Que pergunta. Acho elas horríveis, muito ruins”.

Sobre Anitta, Sônia criticou as novas cirurgias plásticas feitas pela artista. “Ela era mais bonita antes, feia ela não está, mas se comparar com [o rosto de] 2018, 2020, ela era mais bonita”, confessou.

Antipatia de Maisa

Protagonista da novela Garota do Momento, Maisa Silva também não ficou de fora das críticas e foi chamada de antipática pela jornalista. Em sua declaração, ela confessou que teve medo da atuação da jovem, pois a considera péssima.

“Quando criança ela era malcriada e mal-educada, foi crescendo meio antipática, arrogante. Quando foi para a Globo e falaram que ela faria novela, pensei que seria um desastre”, disse.