Edu Guedes tem evolução no quadro de saúde; confira

Edu Guedes está internado - Foto: Reprodução | Instagram

Edu Guedes apresentou uma evolução em seu quadro de saúde nesta terça-feira, 9. Em nova nota enviada à revista Quem, a equipe do apresentador informou que ele passou a noite estável e segue em recuperação pós cirúrgica.

“Segundo os médicos a evolução está sendo mais rápida que o esperado, mostrando a força que tem. Ele tem acompanhado todas as mensagens e agradece por toda manifestação de carinho que tem recebido”, informaram.

Esposa do chef de cozinha, a apresentadora Ana Hickmann também atualizou o estado de saúde do amado, que retirou um tumor do pâncreas. “Hoje o dia começou bem e mais leve. Edu está bem e forte. Eu voltei ao trabalho, e mais tarde estarei com ele. Obrigada por todas as orações”, afirmou.

Diagnóstico da doença

Edu Guedes foi internado neste final de semana com um quadro de infecção ocasionada por um cálculo renal e recebeu o diagnóstico de um tumor no pâncreas após realizar exames complementares.

O famoso passou por uma cirurgia no sábado, 5, para a remoção do tumor, no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. O procedimento teve duração de 6 horas e, segundo o médico, “apesar de complexo, transcorreu bem”.

Após a cirurgia, o apresentador Edu Guedes segue em recuperação e compartilhou uma mensagem inspiradora através da sua assessoria de imprensa, na até aqui única manifestação pública sobre o diagnóstico. “Esse não é o fim, mas sim um recomeço”, declarou ele.