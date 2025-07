Oeste baiano sedia maior evento da cacauicultura brasileira

Evento acontece nos municípios de Barreiras e Riachão das Neves - Foto: Foto: Divulgação

A cacauicultura brasileira será discutida entre os dias 10 e 12 de julho de 2025, quando os municípios de Barreiras e Riachão das Neves, no oeste da Bahia, sediarão a próxima edição do Cacauicultura 4.0, maior evento técnico e institucional do setor no Brasil.

Realizado pela Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba), o encontro deve reunir produtores, pesquisadores, técnicos, investidores e especialistas de todo o país e também do exterior, para discutir os caminhos da cacauicultura moderna, com ênfase em tecnologia, inovação e sustentabilidade.

Com uma programação ainda mais abrangente, esta edição contará com palestras técnicas ministradas por especialistas nacionais e internacionais, painéis estratégicos abordando mercado, sustentabilidade e políticas públicas, exposição de tecnologias e soluções para o campo, atividades práticas e Dia de Campo na Fazenda Santa Helena, além de cobertura ao vivo, transmissão digital e um ambiente de networking qualificado.

A edição de 2025 deve contar com a presença de pesquisadores da Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira (Ceplac), a agência de pesquisa de cacau do Brasil, Embrapa, Ministério da Agricultura, empresas de genética, representantes da indústria do chocolate e instituições de fomento nacionais e internacionais.

Programação do evento

• 10 de julho (quarta-feira): Abertura oficial e recepção de autoridades, em Barreiras (BA);

• 11 de julho (quinta-feira): Ciclo de palestras técnicas no Parque Natural Engenheiro Geraldo Rocha, em Barreiras (BA), com temas como melhoramento genético, bioinsumos, irrigação, rastreabilidade e mercado global;

• 12 de julho (sexta-feira): Dia de campo na Fazenda Santa Helena, em Riachão das Neves (BA), com visita a lavouras irrigadas, demonstrações tecnológicas e troca de experiências com especialistas.