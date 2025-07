São João da Bahia pode se tornar o novo Carnaval; entenda

São João de 2025 atraiu mais de 8 mil turistas estrangeiros - Foto: Rafaela Araújo | Ag. A TARDE

Mais do que o recorde de 1,8 milhão de visitantes e R$2,3 bilhões na economia durante o São João da Bahia 2025, a marca da festa no estado este ano é a globalização. O potencial do São João se tornar um símbolo global da Bahia - tal qual o Carnaval -, foi reconhecido, segundo o secretário de turismo da Bahia, Maurício Bacelar.

Apenas no mês de junho foram mais de oito mil turistas internacionais na Bahia, o que representa um crescimento de mais de 50% se comparado ao mesmo mês do ano passado, de acordo com a Secretaria de Turismo do Estado ( Setur-BA).

“Por conta da força cultural que esse festejo tem, pode se transformar em mais um símbolo da Bahia. A Bahia é uma terra que tem um rico patrimônio arquitetônico colonial, cultural, histórico e natural. E trabalhando esses patrimônios é que nós demos à Bahia a liderança do turismo brasileiro e essa força na atração do turismo internacional”, afirma o secretário.

Os números do São João deste ano superam o recorde do ano passado, que era de 1,7 milhão de turistas - agora 1,8 milhão -, e receita de R$2 bilhões, também inferior aos R$2,3 bilhões injetados na economia este ano.

Ainda conforme a pasta de turismo, zonas turísticas da Baía de Todos os Santos e Chapada Diamantina tiveram maior presença de estrangeiros na festa.

O secretário de turismo comenta esses resultados, com foco na presença dos estrangeiros.

“Por conta do aumento da nossa conectividade aérea internacional, a Bahia hoje é um destino global. Nós temos conectividade aérea direta com os principais mercados emissores de turistas do mundo. E isso, essa facilidade de chegar à Bahia tornou nosso destino global. Nas nossas pesquisas de acompanhamento dos festejos, nós identificamos a presença de turistas internacionais nas 13 zonas turísticas do Estado”, indica Maurício Bacelar.

O presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis Bahia (ABIH-BA), Wilson Spagnol, aponta que essa globalização do São João é importante por ser um alívio para um mês de baixa movimentação turística no estado.

“Vejo esse movimento como muito positivo, porque é algo que ajuda a combater meses historicamente ruins do mercado tradicional. O São João como produto turístico precisa seguir se fortalecendo”, comenta. Ele reforça que os festejos juninos podem se tornar um símbolo global da Bahia como o Carnaval, se o estado seguir nesse caminho.

Além dos investimentos da malha aérea estadual, qualificação dos serviços turísticos, apoio a 300 municípios e promoção nacional do São João da Bahia, a Secretaria realizou pesquisa da demanda turística. Foram colhidas informações do perfil dos visitantes e sua avaliação sobre os serviços utilizados durante a festa.

Esses dados vão ser utilizados na organização do São João do ano que vem. As entrevistas aconteceram em Salvador, Amargosa, Cruz das Almas, Santo Antônio de Jesus, Ibicuí, Lençóis, Jequié, Serrinha e Senhor do Bonfim.

Durante o São João a ocupação hoteleira em Lençóis, Mucugê, Amargosa, Cruz das Almas e Jequié alcançou 100%, enquanto em Santo Antônio de Jesus e Feira de Santana foi de 90%.

Apenas no primeiro semestre de 2025 foram quase 100 mil turistas internacionais na Bahia - mais especificamente 99.958 -, conforme dados do Instituto Brasileiro de Turismo (Embratur), órgão vinculado ao Ministério do Turismo, com apoio da Polícia Federal (PF).

O número só não é um recorde do estado, porque não superou 2007, quando o estado recebeu mais de 101 mil visitantes de todo o globo. Em comparação com 2024, o crescimento deste ano foi 62%, já que no ano anterior foram recebidas 61.669 turistas internacionais.

Conferência da ABI

Os dados do São João da Bahia foram discutidos ontem na sede da Associação Bahiana de Imprensa (ABI), como parte do Ciclo de Conferências ABI 95+5, que celebra os 95 anos da instituição. O presidente da ABI, Ernesto Marques, ressalta a importância desse momento das conferências com temas estratégicos e convidados de referência nessas áreas para o desenvolvimento do estado.

“Queremos mergulhar nesses temas de maneira que a cobertura que a gente vai fazer e continue fazendo, no caso sobre São João, colabore para que a administração pública, as agências, as produtoras de eventos, os próprios artistas consigam fazer um evento que se qualifique na organização, que promova nossa cultura e atraia mais investimentos. Nossa preocupação é oferecer informação qualificada para colaborar para o desenvolvimento da Bahia”, comenta.