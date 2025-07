Ampliação do Aeroporto de Feira de Santana avança e ganha licença

Aeroporto de Feira de Santana - Foto: Divulgação | GOVBA

O Aeroporto João Durval, localizado em Feira de Santana, ganhou licença ambiental para ampliar a pista de pouso de decolagem (PDD) em 300 metros, possibilitando a circulação de aeronaves com até 124 passageiros. A novidade foi anunciada pela prefeitura.

A expansão do equipamento aéreo é uma demanda antiga do setor empresarial e os primeiros passos começou a ser dado pelo governo da Bahia, em agosto de 2024, quando o governador Jerônimo Rodrigues (PT) decretou a desapropriação de uma área de 183 mil metros para a ação.

A licença foi concedida por meio Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Naturais (Semmam), no último sábado, 19. A medida mantém a validade da Licença de Operação anterior.

O documento ainda prevê a adoção ações obrigatórias para mitigar os impactos ambientais e garantir a segurança operacional do equipamento, como:

Implantação do Sistema de Gerenciamento da Segurança Operacional (SGSO);

Elaboração do Plano de Emergência Aeronáutica em Aeródromo (PEAA);

Programa de Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (PPAA);

Monitoramento contínuo da qualidade do ar e de ruídos nas áreas próximas ao aeroporto;

Levantamento da fauna avícola urbana na Área de Segurança Aeroportuária (ASA);

Plano de gestão de resíduos e monitoramento do lençol freático, com controle de possíveis contaminações;

Inventário florestal e plano de restrição ao uso de aeronaves poluidoras.

Empresa responsável pela ampliação do Aeroporto

A expansão do equipamento aéreo é de responsabilidade do Consórcio ATL/Mozart, formado pelas empresas ATL Engenharia LTDA e Mozart Alemão Consultoria LTDA. O valor total da contratação é de R$ 8,2 milhões.

A expectativa é que a obra dure cerca de seis meses.



Atualmente, o Aeroporto João Durval Carneiro é utilizado apenas para táxi aéreo particular.

Estímulo a voos regionais

A Bahia vem retomando aos poucos o protagonismo na malha aérea após a escassez de voos sofrida causada pela crise sanitária da Covid-19. Em meio a ampliação da rota internacional, o estado se dedicará a abranger os voos regionais.

A novidade foi anunciada, no dia 8 deste mês, pelo secretário estadual de Turismo (Setur), Maurício Bacelar. Aos jornalistas, o gestor afirmou que o governador Jerônimo Rodrigues (PT) encomendou um estudo em três secretarias para criar um programa para incentivar e melhorar a conectividade aérea.

"Sabendo da importância dessa conectividade no desenvolvimento do turismo interno do estado, o governador Jerônimo Rodrigues encomendou à secretária do Turismo, à secretaria da Fazenda e à secretaria da Infraestrutura, um estudo para implementarmos um programa de estímulo à conectividade área regional", disse.

O Aeroporto João Durval está entre os equipamentos que pode fazer parte do novo programa estadual, que segue em discussão na Casa Civil do governo.