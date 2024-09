Conclusão de reforma do Aeroporto de Feira de Santana ganha nova data

Pista do Aeroporto Governador João Durval, em Feira de Santana - Foto: Carol Garcia | GOVBA

O superintendente da Secretaria de Infraestrutura da Bahia (Seinfra), Saulo Pontes, anunciou, na manhã desta terça-feira, 3, que a reforma no Aeroporto de Feira de Santana vai seguir no ritmo mais rápido possível para que as obras terminem no primeiro semestre do próximo ano.



A declaração foi dada durante a apresentação do projeto de requalificação do Aeroporto João Durval, que terá um investimento de mais de R$ 8 milhões.



“Olha, a licitação foi publicada agora em agosto, ela vai ser aberta em 28 de novembro porque a modelagem nova da lei de licitação é semi integrada. Vamos esperar uns 15 dias para a assinatura do contrato e, em dezembro, ainda está sendo iniciada, em 5 meses. No máximo, a depender das condições climáticas, em maio por aí estaremos inaugurando essa nova pista do aeroporto com ampliação a 1800 metros”, detalhou.

O superintendente da Secretaria de Infraestrutura da Bahia (Seinfra), Saulo Pontes | Foto: Vinícius Portugal/Portal Massa!

Saulo também explicou que a requalificação no aeroporto de Feira de Santana irá facilitar escalas e conexões para aeronaves específicas.



“Com isso, você vai viabilizar as companhias aéreas, colocarem Feira de Santana nas escala e conexões dos voos nacionais e suprir a deficiência, hoje existente no mercado não só brasileiro, mas no mercado mundial, de aeronaves de pequeno e de médio porte”, ressaltou.