Tarifas do aeroporto de Vitória da Conquista têm reajuste

Por Gabriela Araújo
As tarifas aeroportuárias do aeroporto Glauber Rocha, localizado em Vitória da Conquista, no sudoeste baiano, estão mais caras. Isso porque os valores sofreram um reajuste linear de 5,32%.
A alteração nos preços foi anunciada no último sábado, 2, divulgada pela Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba), no Diário Oficial do Estado (DOE).
O aumento, segundo a Agerba, corresponde a "variação do IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo)". A medida é válida para as seguintes tarifas:
- Embarque;
- Conexão;
- Pouso:
- Permanência.
Esse tipo de reajuste é previsto nos contratos de concessão e não tem vínculo com os serviços oferecidos aos passageiros.
Veja valores da nova tarifa
Tarifa de embarque
- Embarque doméstico: R$ 45,98;
- Embarque internacional: R$ 81,40;
Tarifa de conexão
- Embarque doméstico: R$ 14,06;
- Embarque internacional: R$ 14,06.
Tarifa de pouso
- Embarque doméstico: R$ 14,39;
- Embarque internacional: R$ 38,39.
Programa de estímulo para voos regionais
A Bahia vem retomando aos poucos o protagonismo na malha aérea após a escassez de voos sofrida causada pela crise sanitária da Covid-19. Em meio a ampliação da rota internacional, o estado se dedicará a abranger os voos regionais.
A novidade foi anunciada no dia 8 de julho pelo secretário estadual de Turismo (Setur), Maurício Bacelar. Aos jornalistas, o gestor afirmou que o governador Jerônimo Rodrigues (PT) encomendou um estudo em três secretarias para criar um programa para incentivar e melhorar a conectividade aérea.
Retomada dos voos internacionais: Salvador-Panamá com Copa Airlines
Salvador retomará os voos diretos para o Panamá, na América Central, a partir de 7 de janeiro de 2026.
A novidade possibilitará os baianos a se deslocarem para mais de 88 destinos em 32 países, sem a necessidade de fazer conexão em outro aeroporto.
A nova rota internacional, operada pela companhia Copa Airlines, ainda facilitará o acesso dos passageiros para os Estados Unidos, seja pegando um navio a partir da capital panamenha ou um novo voo.
“A Copa mantém um hub no aeroporto da capital panamenha, com conexões para os Estados Unidos, México, Canadá, Caribe e diversos países latino-americanos. Isso significa que reabrimos a Bahia para turistas desses destinos, que terão mais facilidade para visitar o estado”, disse Bacelar.
