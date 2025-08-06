Tarifas do aeroporto de Vitória da Conquista têm reajuste

Fachada do Aeroporto Glauber Rocha - Foto: Ascom GOVBA

As tarifas aeroportuárias do aeroporto Glauber Rocha, localizado em Vitória da Conquista, no sudoeste baiano, estão mais caras. Isso porque os valores sofreram um reajuste linear de 5,32%.

A alteração nos preços foi anunciada no último sábado, 2, divulgada pela Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba), no Diário Oficial do Estado (DOE).

O aumento, segundo a Agerba, corresponde a "variação do IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo)". A medida é válida para as seguintes tarifas:

Embarque;

Conexão;

Pouso:

Permanência.

Esse tipo de reajuste é previsto nos contratos de concessão e não tem vínculo com os serviços oferecidos aos passageiros.

Veja valores da nova tarifa

Tarifa de embarque

Embarque doméstico: R$ 45,98;

Embarque internacional: R$ 81,40;

Tarifa de conexão

Embarque doméstico: R$ 14,06;

Embarque internacional: R$ 14,06.

Tarifa de pouso

Embarque doméstico: R$ 14,39;

Embarque internacional: R$ 38,39.

Programa de estímulo para voos regionais

A Bahia vem retomando aos poucos o protagonismo na malha aérea após a escassez de voos sofrida causada pela crise sanitária da Covid-19. Em meio a ampliação da rota internacional, o estado se dedicará a abranger os voos regionais.

A novidade foi anunciada no dia 8 de julho pelo secretário estadual de Turismo (Setur), Maurício Bacelar. Aos jornalistas, o gestor afirmou que o governador Jerônimo Rodrigues (PT) encomendou um estudo em três secretarias para criar um programa para incentivar e melhorar a conectividade aérea.

Retomada dos voos internacionais: Salvador-Panamá com Copa Airlines

Salvador retomará os voos diretos para o Panamá, na América Central, a partir de 7 de janeiro de 2026.

A novidade possibilitará os baianos a se deslocarem para mais de 88 destinos em 32 países, sem a necessidade de fazer conexão em outro aeroporto.

A nova rota internacional, operada pela companhia Copa Airlines, ainda facilitará o acesso dos passageiros para os Estados Unidos, seja pegando um navio a partir da capital panamenha ou um novo voo.

“A Copa mantém um hub no aeroporto da capital panamenha, com conexões para os Estados Unidos, México, Canadá, Caribe e diversos países latino-americanos. Isso significa que reabrimos a Bahia para turistas desses destinos, que terão mais facilidade para visitar o estado”, disse Bacelar.