Quanto custa voar para o Panamá? Salvador ganha voo direto

Voos Salvador-Panamá retornam em janeiro de 2026 - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Salvador retomará os voos diretos para o Panamá, na América Central, a partir de 7 de janeiro de 2026. A novidade possibilitará os baianos a se deslocarem para mais de 88 destinos em 32 países, sem a necessidade de fazer conexão em outro aeroporto.

A nova rota internacional, operada pela companhia Copa Airlines, ainda facilitará o acesso dos passageiros para os Estados Unidos, seja pegando um navio a partir da capital panamenha ou um novo voo.

“A Copa mantém um hub no aeroporto da capital panamenha, com conexões para os Estados Unidos, México, Canadá, Caribe e diversos países latino-americanos. Isso significa que reabrimos a Bahia para turistas desses destinos, que terão mais facilidade para visitar o estado”, disse o secretário de Turismo, Maurício Bacelar.

O voo, que chegará ao Aeroporto de Tocumen, será operado em quatro frequências, nos seguintes dias:

Segundas;

Quartas;

Sextas;

Domingos.

A operação será feita com a aeronave Boeing 737-800, configuradas com capacidade para 166 passageiros.

Valores

Os interessados em se deslocar para o país da América Central deverão desembolsar a partir de R$ 2.175,00, conforme levantamento feito pelo Portal A TARDE.

As passagens aéreas começaram a ser vendidas nesta quinta-feira, 3, após o lançamento oficial do novo destino pelas autoridades públicas, como o secretário estadual de Turismo, Maurício Bacelar, de Cultura e Turismo de Salvador, Ana Paula Matos, o presidente da Embratur, Marcelo Freixo, e representantes da Copa Airlines.

Retomada do voo

O voo não é uma novidade para a capital baiana. A Copa Airlines atuou na cidade entre os anos de 2018 a 2020, contudo, cancelou as atividades no início da pandemia de covid-19.

À época, os voos eram operados apenas com duas frequências. Com o retorno das ações, o número dobrou.

Atuação da Copa Airlines

A companhia aérea é especialista em conectar a América do Sul à do Norte. No Brasil, ela opera em sete cidades, são elas:

São Paulo

Rio de Janeiro

Brasília

Manaus

Florianópolis

Porto Alegre

Belo Horizonte

Comemoração

O lançamento da novidade foi comemorado pelos secretários do estado e município, durante o evento de lançamento, nesta manhã, no Aeroporto de Salvador.

Na ocasião, a secretária Ana Paula Matos, que também é vice-prefeita de Salvador, diz que enxerga o novo voo como um impulsionador para o turismo local, mencionando o fomento ao afroturismo.

“Nós somos a cidade hoje referência no mundo em afroturismo. Nós somos a cidade mais negra fora da África. E com esse voo, a gente se conecta com o Caribe, a gente se conecta também com as cidades e com o afroturismo norte-americano. A gente mostra para o mundo quem é Salvador", afirmou Ana Paula.

Ela ainda continua: "Só um dado que é importante: 80 mil baianos, anualmente, vão para São Paulo, para outros lugares do Brasil, pegar um voo de conexão para os Estados Unidos. Só 2 mil voaram pela Copa. E agora não vão precisar sair de Salvador para fazer essa conexão”.

Já o gerente-geral da Copa Airlines no Brasil, Raphael de Lucca, importância estratégica da rota Salvador-Panamá para além do transporte de passageiros, posicionando-a como um elo vital para o desenvolvimento econômico e cultural da Bahia.

“Salvador nunca saiu do nosso mapa. E essa reconstrução não seria rápida, pois tivemos uma perda significativa de aviões durante a pandemia. O importante é que a nossa operação não representa apenas ligar a Bahia ao Panamá, mas fazer a ligação com o hub que inclui os setores aéreo, empresarial e cultural, que aquele país oferece”, explicou.

Já o presidente da Embratur, Marcelo Freixo, apresentou o resultado atualizado, na movimentação de turistas estrangeiros no país.

“O voo do Panamá volta num bom momento. No primeiro semestre deste ano, tivemos 5,3 milhões de turistas internacionais no Brasil, enquanto no ano inteiro de 2024 foram 6,7 milhões. Isso significa que não só chegaremos a 7 milhões, em 2025, uma marca nunca alcançada, como é possível alcançarmos 8 milhões ou mais . Esse crescimento vem sendo puxado pelo Nordeste, onde a Bahia se destaca”.