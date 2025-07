Salvador? Recife? Saiba qual capital eleita a melhor para viver no Nordeste

Cidade se destaca pelas praias urbanas e por possuir um litoral limpo - Foto: Cacio Murilo / MTur

A capital do Nordeste que foi eleita a melhor para se viver, segundo o Índice de Progresso Social (IPS) 2025, foi João Pessoa, que ficou a frente de capitiais mais populosas e ricas da região, como Salvador, Recife e Fortaleza.

No ranking nacional, João Pessoa ocupou o 9º lugar, superando cidades como Rio de Janeiro, Porto Alegre e Recife, e se consolidou como um dos principais polos de qualidade de vida no Brasil.

No IPS 2025, João Pessoa alcançou nota 67 e se destacou entre os indicadores especialmente nas áreas de meio ambiente, conectividade digital e acesso à educação superior.

O IPS é um estudo que avalia o bem-estar da população a partir de indicadores sociais e ambientais, sem levar em conta exclusivamente o Produto Interno Bruto (PIB).

Destaques de João Pessoa

Já na dimensão do meio ambiente, a cidade se sobressaiu pela preservação de suas áreas verdes, praias urbanas e políticas de sustentabilidade. A capital da Paraíba é conhecida por ser uma das cidades mais arborizadas do país, além de possuir um litoral limpo e acessível à população.

Outro ponto forte em destaque foi a infraestrutura digital. João Pessoa obteve uma das melhores notas do Brasil em qualidade de internet e telefonia móvel, fator essencial tanto para o lazer quanto para o crescimento da economia local, especialmente em setores como tecnologia e serviços.

Capital paraibana se destacou pela preservação de áreas verdes | Foto: Antonio David Diniz/ Agencia O Globo

O relatório também destacou o bom desempenho da capital paraibana na dimensão de oportunidades, que avalia o acesso da população à educação superior, inclusão social e liberdades individuais. A cidade conta com universidades públicas e privadas de destaque, que contribuem para a formação de mão de obra qualificada, além do desenvolvimento econômico da região.

João Pessoa tem atraído cada vez mais novos moradores e investimentos por sua economia crescente, custo de vida relativamente acessível e qualidade de vida elevada. Assim, a capital da Paraíba consolida-se como uma das capitais brasileiras mais promissoras para quem busca equilíbrio entre trabalho, estudo e bem-estar.

Outra surpresa

Já de acordo com o Instituto Imazon, que analisou também o cálculo do Índice de Progresso Social (IPS), Teresina, no Piauí, ficou atrás de João Pessoa e foi considerada a segunda melhor capital do Nordeste para se viver.

No ranking que classificou as capitais brasileiras com melhor qualidade de vida, a capital piauiense ocupa a 13ª posição. A região foi bem avaliada nos quesitos moradia e inclusão social, mas as avaliações em segurança pessoal, acesso à informação, saúde e bem-estar e acesso à educação superior, foram negativas.

Teresina, no Piauí ocupa a 13ª posição no ranking das capitais brasileiras com melhor qualidade de vida | Foto: Reprodução

Ranking das capitais do Nordeste no índice IPS

João Pessoa (PB) - 67,00 Teresina (PI) - 65,76 Aracaju (SE) - 65,73 Natal (RN) - 65,63 Fortaleza (CE) - 64,44 São Luís (MA) - 64,27 Recife (PE) - 63,33 Salvador (BA) - 62,05 Maceió (AL) - 61,48

Ranking das capitais do Brasil no índice IPS