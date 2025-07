Brasil tem a maior viagem de ônibus do mundo; rota dura cinco dias

A maior viagem de ônibus do mundo é operada pela empresa TransAcreana - Foto: Marcos Vicentti | Secom Acre

O Brasil possui vários recordes, como o de chamar a atenção pelas belezas naturais. Outro importante feito é que é daqui que parte a maior viagem de ônibus do planeta, oficialmente reconhecida pelo Guinness Book.

O trajeto liga o Rio de Janeiro, no sudeste do país, à capital peruana Lima, numa jornada que atravessa cerca de 6,2 mil quilômetros e dura, em média, cinco dias inteiros sobre rodas.

A rota é operada pela empresa TransAcreana, com sede em Rio Branco (AC), e ficou mundialmente famosa em 2016, quando entrou para o livro dos recordes como o mais longo percurso regular de ônibus do mundo.

Para garantir a segurança e o bem-estar dos passageiros, o trajeto é feito em sistema de revezamento de motoristas, fundamental diante dos desafios que a estrada impõe, desde o cansaço natural até a altitude elevada nos Andes.

“É um desafio e, ao mesmo tempo, uma satisfação muito grande trabalhar na maior linha de ônibus do mundo. Dirijo com o maior prazer, prezando sempre pela segurança e acabamos tendo contato e conhecendo um pouco da história dos passageiros que viajam com a gente”, explica Izaías Lima, motorista da rota, em entrevista à Agência de Notícias do Governo do Acre.

A grande rota

Ao longo do caminho, o ônibus faz 30 paradas, passando por cidades importantes do Brasil como São Paulo, Campo Grande e Porto Velho, além de percorrer trechos que revelam a grandiosidade e diversidade dos cenários sul-americanos.

Os passageiros têm o privilégio de observar de tudo um pouco: paredões rochosos, florestas densas, trechos com neblina espessa, e, já no Peru, os imponentes picos da Cordilheira dos Andes.

A jornada começa no Rio de Janeiro e segue pelas seguintes cidades brasileiras:

Guaratinguetá (SP);

São Paulo (SP);

Pardinho (SP);

Santa Cruz do Rio Pardo (SP);

Regente Feijó (SP);

Presidente Venceslau (SP);

Nova Alvorada do Sul (MS);

Campo Grande (MS);

Coxim (MS);

Jaciara (MT);

Cuiabá (MT);

Cáceres (MT);

Pontes e Lacerda (MT);

Comodoro (MT);

Vilhena (RO);

Cacoal (RO);

Jaru (RO);

Candeias do Jamari (RO);

Porto Velho (RO);

Vista Alegre do Abunã (RO);

Rio Branco (AC);

Brasiléia (AC);

Assis Brasil (AC).

Já em solo peruano, o ônibus segue por Puerto Maldonado, Cusco, Abancay, Nazca, Ica e, finalmente, Lima.

Paisagens de tirar o fôlego em viagem de ônibus

Trecho da Rodovia Interoceânica Sul, na Cordilheira dos Andes | Foto: Marcos Vicentti | Secom Acre

Cidade peruana de Cusco é o principal destino dos passageiros que embarcam na maior linha de ônibus do mundo | Foto: Marcos Vicentti | Secom Acre

