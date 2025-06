Os 10 melhores lugares do mundo para ver o pôr do sol, segundo pesquisa

Santorini, na Grécia, - Foto: freepik

A empresa de turismo Titan Travel divulgou uma lista com os 10 destinos mais populares do mundo para assistir ao pôr do sol, com base em milhões de postagens no Instagram e visualizações no TikTok. A pesquisa considerou hashtags para medir o impacto visual e emocional desses locais nas redes.

Bali, na Indonésia, lidera o ranking com mais de 182 mil postagens e 19,2 milhões de visualizações, destacando-se por suas paisagens exuberantes, templos e praias perfeitas para contemplar o entardecer. Na sequência, Santorini, na Grécia, encanta visitantes com os tons dourados que colorem as falésias de Oia e suas icônicas casas de cúpulas azuis.

Santorini, na Grécia, | Foto: freepik

Em terceiro lugar está Maui, no Havaí, com experiências sofisticadas como pôr do sol à beira de piscinas de luxo ou passeios de barco com observação de baleias.

Maui, no Havaí | Foto: freepik

O ranking também inclui destinos urbanos como Paris e Londres, onde o pôr do sol pode ser apreciado de monumentos históricos, mirantes e atrações como a roda-gigante London Eye.

Confira ranking:

1. Bali, Indonésia

2. Santorini, Grécia

3. Maui, Estados Unidos

4. Ibiza, Espanha

5. Londres, Reino Unido

6. San Diego, Estados Unidos

7. Maldivas

8. Key West, Estados Unidos

9. Paris, França

10. Cidade do Cabo, África do Sul