Juliana Marins é vista imóvel a 500 metros em vulcão na Indonésia

Brasileira Juliana Marins, natural de Niterói - Foto: Reprodução/Redes Sociais

O Parque Nacional do Monte Rinjani, na Indonésia, informou que a brasileira Juliana Marins, natural de Niterói, foi localizada por um drone a cerca de 500 metros abaixo da trilha do vulcão, presa a um paredão rochoso e sem sinais visíveis de movimento. Ela havia caído durante uma trilha rumo ao cume da montanha no fim de semana.

Segundo as autoridades, as buscas enfrentam dificuldades devido ao terreno acidentado e ao mau tempo, como neblina densa e baixa visibilidade. As operações foram temporariamente suspensas por segurança, e a retomada do resgate dependerá das condições climáticas.

O governador de Nusa Tenggara Ocidental recomendou acelerar os esforços e autorizou o uso de helicóptero. Dois alpinistas experientes se juntaram à equipe para tentar chegar até Juliana, com equipamentos especializados.

Segundo familiares, que mantêm o perfil @resgatejulianamarins para atualizações, a equipe avançou apenas 250 dos cerca de 600 metros necessários e precisou recuar novamente, o que gerou apelos por mais agilidade no resgate.