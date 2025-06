Israel faz mais um ataque à usina nuclear de Fordow no Irã

Ofensiva foi confirmada pela agência iraniana Tasnim News, que entrevistou porta-voz da autoridade de gestão de crises - Foto: AFP

Israel atacou com bombas a instalação nuclear subterrânea de Fordow, nesta segunda-feira, 23. De acordo com o exército israelense, o objetivo do ataque foi bloquear as rotas de acesso ao complexo nuclear.

A ofensiva foi confirmada pela agência iraniana Tasnim News, que entrevistou um porta-voz da autoridade de gestão de crises na província de Qom, onde fica a instalação.

Esta é a 2ª vez que as IDF (Forças de Defesa de Israel) atacam a instalação nuclear. O bombardeio foi realizado 1 dia após os Estados Unidos jogarem bombas especializadas em destruir bunkers no local. O Pentágono afirmou que provocou “danos severos” às 3 instalações.



A instalação de Fordow fica abaixo do solo em uma região montanhosa. O local contém atualmente 2.700 centrífugas, de acordo com dados da AIEA (Agência Internacional de Energia Atômica), programa da ONU para questões nucleares.

No ataque confirmado nesta 2ª feira, Israel também atingiu a prisão de Evin, onde estão detidos dissidentes políticos, e o quartel-general da Guarda Revolucionária iraniana.



O ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, declarou que aeronaves estão atacando alvos em Teerã “com força sem precedentes” e ameaçou retaliar o líder supremo iraniano, aiatolá Ali Khamenei, caso continuem os disparos de mísseis a partir do Irã.

Israel informou ainda que bombardeou 6 aeroportos iranianos no oeste, leste e centro do país. De acordo com Israel, as aeronaves destruídas seriam utilizadas contra caças israelenses, que há dias sobrevoam os céus iranianos, bombardeando instalações militares e nucleares da República Islâmica.