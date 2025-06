Adolescente de 12 anos é brutalmente executada a tiros dentro de casa

A menina foi surpreendida dentro de casa e não teve chance de defesa - Foto: Reprodução

Um crime brutal contra uma adolescente, de 12 anos, chocou os moradoras da Rua Projetada, no loteamento Palestina, em Canindé, no interior do Ceará, na tarde deste domingo, 22. A menina, que não teve o nome revelado, foi executada a tiros dentro da casa onde morava com a família.

Testemunhas contaram à polícia que o crime foi praticado por dois homens que chegaram à localidade em motocicleta. Eles teriam desembarcado do veículo já atirando na garota, que não teve tempo de reagir e morreu no local.

Na mesma ação, um menino de dois anos foi atingido em um dos pés e encaminhado a uma unidade de saúde do município. Não há informação sobre o estado de saúde dele.

Segundo à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o caso é apurado pela Delegacia de Canindé. Ainda conforme o órgão, a Polícia Civil já iniciou as investigações para identificar e prender os suspeitos. A motivação para o crime é desconhecida.