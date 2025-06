Zelito Maia, irmão do deputado Ricardo Maia, morre em acidente

Zelito viajava como passageiro em uma carreta boiadeiro que seguia para o estado de Sergipe - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O ex-candidato a prefeito de Araci, Zelito Maia (MDB), morreu na manhã deste domingo, 22, após um grave acidente no sábado, 21, na BR-235, proximidades de Lagoa Escondida, em Jeremoabo, nordeste da Bahia. O político chegou a ser socorrido em estado grave e submetido à cirurgias, mas não resistiu.

De acordo com informações do Calila Notícias, Zelito estava em uma carreta boiadeiro, com destino ao estado de Sergipe. O veículo teria caído em uma ribanceira, após uma curva.



Inicialmente, o político foi socorrido para o Hospital Municipal de Jeremoabo, e transferido para o Hospital Santa Tereza, em Ribeira do Pombal.



O motorista da carreta também sofreu ferimentos e foi transferido para Salvador, onde passou por uma cirurgia no maxilar devido a fraturas no rosto.