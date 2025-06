Após ataque dos EUA ao Irã, dólar abre em alta de 0,2%

Moeda acumulava expansão de 0,28% em torno de 9h10, cotada a R$ 5,541 - Foto: © Valter Campanato | Agência Brasil

O dólar comercial começou o pregão desta segunda-feira, 23, em alta diária de 0,20%, cotado a R$ 5,537 por volta de 9h. O resultado vem depois que os Estados Unidos realizaram um ataque ao Irã no fim de semana.

Passados os minutos iniciais da abertura, a moeda norte-americana acumulava expansão de 0,28% em torno de 9h10, cotada a R$ 5,541.



Outros ativos foram impactados pelo desdobramento do conflito. O preço futuro (setembro de 2025) do barril de petróleo do tipo brent atingiu US$ 76,01 às 9h15. É uma alta de 0,70%.