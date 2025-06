Brasileira cai em trilha de vulcão e aguarda resgate há 13 horas

O acidente ocorreu por volta das 19h - Foto: Reprodução/Redes sociais

Uma brasileira está há cerca de 13 horas aguardando resgate após sofrer uma queda durante uma trilha na Indonésia. Juliana Marins, de 26 anos, moradora de Niterói (RJ), escorregou e caiu em uma vala enquanto percorria a trilha do vulcão Rinjani, na ilha de Lombok. O acidente ocorreu por volta das 19h (horário de Brasília) desta sexta-feira, 20.

Juliana está na Ásia em um mochilão e fazia o passeio com outros turistas, acompanhados por uma empresa de viagens local. Após o escorregão, ela parou a cerca de 300 metros de distância do grupo.

A irmã da jovem, Mariana Marins, recorreu às redes sociais para pedir ajuda, após ser informada do acidente. Em publicações no Instagram, demonstrou preocupação com a demora no resgate, que até o momento só pode ser realizado por via terrestre, a pé.

"O único resgate que conseguiram enviar foi a pé. Não conseguiram ver nenhum outro tipo de resgate de helicóptero e tudo mais, e o resgate ainda tem umas 5, 7 horas para chegar até lá, talvez minha irmã não sobreviva", desabafa Mariana.