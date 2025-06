Brasileira que caiu em trilha de vulcão ainda aguarda resgate

Juliana Marins está no aguardo de resgate a mais de 30 horas - Foto: Reprodução Redes Sociais

A brasileira Juliana Marins, de 26 anos, moradora de Niterói (RJ), que escorregou e caiu em uma vala enquanto percorria a trilha do vulcão Rinjani, na ilha de Lombok, na Indonésia, ainda não foi resgatada.

O acidente ocorreu por volta das 19h (horário de Brasília) de sexta-feira, 20. A espera por ajuda já dura mais de 30 horas.

A família de Juliana desmentiu neste domingo, 22, as informações divulgadas por autoridades indonésias e pela Embaixada do Brasil em Jacarta de que a jovem teria recebido comida, água e agasalho.

"Recebemos, com muita preocupação e apreensão, que não é verdadeira a informação de que a equipe de resgate levou comida, água e agasalho para a Juliana. A informação que temos é que até agora não conseguiram chegar até ela, pois as cordas não tinham tamanho suficiente, além da baixa visibilidade", afirmou Mariana Martins, irmã de Juliana.

A irmã também denunciou que vídeos divulgados como sendo do momento do resgate foram forjados. "Todos os vídeos que foram feitos são mentiras, inclusive o do resgate chegando nela. O vídeo foi forjado para parecer isso, junto com essa mensagem associada a ele", disse Mariana.

O acidente

Juliana está na Ásia em um mochilão e fazia o passeio com outros turistas, acompanhados por uma empresa de viagens local. Após o escorregão, ela parou a cerca de 300 metros de distância do grupo.

A jovem estava sozinha no momento do acidente e foi localizada por turistas que passaram pela trilha horas depois. Eles usaram um drone para encontrá-la e divulgaram vídeos nas redes sociais, o que ajudou a informação a chegar até a família no Brasil.

Juliana foi vista pela última vez por volta das 17h30 (horário local) do sábado, 21, em imagens feitas por turistas com o auxílio de um drone. De acordo com a família, essas imagens dela caída na trilha são reais. Desde então, ela não foi mais localizada, segundo os familiares.