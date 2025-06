Idoso de 80 anos tem mal súbito e é devorado vivo por animal

Corpo de idoso estava no quintal de casa, na zona rural de Iguatama - Foto: Reprodução Redes Sociais

Um idoso, de 80 anos e que não teve o nome revelado, foi encontrado morto e mutilado, na tarde desta sexta-feira, 20, em um sítio na comunidade do Retiro, zona rural Iguatama, no Centro-Oeste de Minas. O corpo foi localizado no quintal da casa onde ele morava sem a cabeça, sem o braço esquerdo e com as vísceras expostas.

Segundo informações preliminares da Polícia Militar, é provável que o senhor tenha sofrido um mal súbito e, ao ficar caído no chão, foi atacado por algum animal. O corpo dele foi encontrado por um vizinho.

Apesar da suspeita de ataque animal, ainda não foi possível estabelecer qual espécie mutilou o idoso. Ainda segundo a PM, o corpo foi encaminhado Posto Médico-Legal para passar por exames de necropsia e identificação.

A causa da morte e o tipo de animal envolvido na ocorrência só serão esclarecidas após o resultado do laudo pericial. O caso segue em investigação. Ainda não há informações sobre o sepultamento.