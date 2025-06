Enfermeiros são resgatados por retroescavadeira no RS

Um enfermeiro e uma técnica de enfermagem estavam há dois dias tentando atravessar, mas sem sucesso - Foto: Reprodução

Um resgate inusitado foi registrado em Paraíso do Sul-RS. Duas pessoas, um enfermeiro e uma técnica de enfermagem, foram resgatados por uma pá de escavadeira hidráulica. Os profissionais atendem no hospital do município e estavam ilhados após a queda da cabeceira de uma ponte, na ERS-502, na Localidade de Vila Paraíso.

O enfermeiro e a técnica de enfermagem estavam há dois dias tentando atravessar, mas sem sucesso. Além deles, outros moradores da localidade foram transportados de um lado a outro com a escavadeira. Choveu cerca de 300mm em 24 horas. A passagem já está reestabelecida neste sábado, 21.

No total, três pessoas morreram no Rio Grande do Sul após as fortes chuvas que caíram nos últimos dias. Além disso, mais de 6,5 mil pessoas estão fora de casa.