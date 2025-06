Mais de 70 praticantes de stand up paddle são resgatados no mar

Praticantes foram resgatados pelo Corpo de Bombeiros - Foto: Repordução CBMERJ

Uma situação para lá de inusitada foi registrada, na manhã deste sábado, 21, na Praia do Leme, na zona sul do Rio de Janeiro. Por conta dos ventos fortes, mais de 100 pessoas que praticavam stand up paddle foram empurradas mar adentro.

Os esportistas foram surpreendidos pela ventania e 73 desses precisaram ser resgatados por agentes do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ). Os praticantes não conseguiram retornar sozinhos à orla e precisaram de ajuda.

Oito pessoas precisaram receber atendimento médico ainda na beira da praia. Não há informações sobre o estado de saúde delas. Guarda-vidas, embarcações de resgate e helicópteros do Grupamento de Operações Aéreas atuaram na operação.

Por meio de nota o Corpo de Bombeiro reforçou que “antes de qualquer passeio no mar, é essencial conferir a previsão do tempo. "Se houver risco de ventos fortes, chuva ou mar agitado, não vá. Use sempre colete salva-vidas, evite áreas de navegação e avise alguém sobre seu trajeto, enviando sua localização em tempo real. Em caso de emergência, ligue 193".