Empresa do balão que caiu em SC anuncia suspensão de atividades

Queda do balão em Santa Catarina - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A queda do balão que deixou oito mortos em Santa Catarina neste sábado, 21, chocou o país, e vem ganhando novas atualizações. A empresa responsável pelo equipamento, a Sobrevoar, se pronunciou em nota, alegando que cumpre todas as normas da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

Agora com operações suspensas por tempo indeterminado, a companhia lamentou as vítimas: “É com profunda dor e tristeza que nós da Sobrevoar Serviços Turísticos manifestamos nossa nossa solidariedade e respeito às vítimas envolvidas no acidente desta manhã de sábado, dia 21/6/2025”.

De acordo com a Sobrevoar, o piloto responsável pelo voo tinha ampla experiência, e todas as precauções necessárias foram tomadas. “Nesse momento, expressamos nossos sentimentos aos familiares das vítimas, oferecendo nosso total apoio e nossas preces, colocando-nos à disposição para auxiliar em tudo o que for necessário", afirmou.

“Gostaríamos também de esclarecer que trabalhamos com seriedade e cumprimos todas as normas estabelecidas pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), destacando que não tínhamos registros de acidentes anteriores", continuou.

"Infelizmente, mesmo com todas as precauções necessárias e com o esforço de nosso Piloto, cujo mesmo possui ampla experiência e adotou todos os procedimentos indicados, tentando salvar todos os que estavam à bordo do balão, sofremos com a dor causada por essa tragédia", completou.

Na nota, a companhia ressaltou o trabalho dos socorristas que auxiliaram as vítimas, além de informar sobre a suspensão de atividades: "Ainda, estendemos nossa gratidão a todas as equipes de resgate e profissionais da saúde que estão trabalhando incansavelmente para prestar assistência às vítimas".

"Informamos que todas as operações da empresa foram imediatamente suspensas por tempo indeterminado, em respeito as vítimas, seus familiares e à comunidade. Por fim, pedimos a população que, em respeito às vítimas e aos seus familiares, não divulguem notícias falsas e outras postagens que possam aumentar o sofrimento que já está sendo enfrentado pelas famílias", finalizou.

