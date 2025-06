Delegado faz revelação chocante sobre vítimas de queda de balão

Acidente ocorreu na manhã deste sábado, 21, em Santa Catarina - Foto: Reprodução/Redes sociais

O delegado-geral da Polícia Civil de Santa Catarina, Ulisses Gabriel, revelou que três vítimas morreram abraçadas no acidente envolvendo um balão na manhã deste sábado, 21, no município de Praia Grande.

“Dói na alma a cena de três pessoas morrendo abraçadas!”, escreveu em seus perfis nas redes sociais. Pouco tempo após o acidente, o delegado informou que as Polícias Civil e Científica investigarão a causa da tragédia.

As informações mais atualizadas sobre a ocorrência apontam que ao menos oito pessoas morreram no acidente e outras 13 ficaram feridas.

O acidente

O balão que carregava pelo menos 21 pessoas, pegou fogo no ar e despencou indo ao chão. As forças de segurança estiveram no local e prestaram socorro aos feridos.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o balão em chamas no ar. Em um dos vídeos, é possível ver o momento em que o cesto despenca. As equipes de socorro seguem mobilizadas na região.