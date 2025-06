Homem é preso por usar Pix de R$ 0,02 para ameaçar ex-companheira

Mulher procurou a delegacia e relatar as ameaças - Foto: Divulgação/Polícia Civil

Um homem de 27 anos foi preso em Araguaína, no Tocantins, após enviar dezenas de transferências via Pix no valor de R$ 0,02 para intimidar a ex-companheira. Segundo a Polícia Civil, o suspeito realizou pelo menos 40 transações com mensagens ameaçadoras, desrespeitando uma medida protetiva que o impedia de manter contato com a vítima.

A prisão preventiva foi cumprida após a mulher procurar a delegacia e relatar as ameaças. A investigação apontou que o objetivo do agressor era pressioná-la a retomar o relacionamento. Além das mensagens por Pix, ele também tentava contato por ligações e aplicativos de mensagens.

O suspeito já responde a cinco inquéritos por descumprimento de medidas protetivas e havia sido multado anteriormente por insistir em se aproximar da vítima. Diante das reincidências, a Justiça autorizou a prisão, que foi cumprida pela equipe da 3ª Delegacia de Atendimento à Mulher (DEAM).

Segundo o Ministério Público e a Secretaria de Segurança Pública, o homem foi levado à 5ª Central de Atendimento da Polícia Civil e transferido para a Unidade Penal Regional. A delegada responsável pelo caso destacou que a vítima estava vivendo sob forte abalo psicológico e reforçou a importância de que mulheres em situação de ameaça denunciem seus agressores.