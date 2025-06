VÍDEO: Balão cai após pegar fogo e deixa mortos e feridos

Acidente ocorreu na manhã deste sábado, 21, em Santa Catarina - Foto: Reprodução/Redes sociais

Um balão com pelo menos 22 pessoas a bordo caiu após pegar fogo durante um voo na manhã deste sábado, 21, em Santa Catarina. De acordo com o Corpo de Bombeiros, ao menos quatro mortes foram confirmadas no local.

Em nota, o Corpo de Bombeiros informou que equipes continuam atuando no resgate e atendimento aos feridos: “O Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC) está neste momento atendendo a uma ocorrência de queda de balão, ocorrido na manhã deste sábado (21/06). A corporação confirma quatro óbitos no local, e as demais vítimas estão sendo atendidas, procuradas e avaliadas por nossas equipes.”

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o balão em chamas no ar. Em um dos vídeos, é possível ver o momento em que o cesto despenca. As equipes de socorro seguem mobilizadas na região.

Veja vídeo: