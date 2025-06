Inauguração de loja de maquiagem tem confusão e polícia é acionada

Produtos estavam sendo comercializados por R$10 - Foto: Reprodução Redes Sociais

"O que era para ser uma inauguração linda, eles destruíram a loja. Tem noção? Eles queriam derrubar a porta", lamentou a empresária Rayanne Rocha, dona de uma loja de maquiagens, ao falar sobre o grande tumulto que aconteceu, nesta sexta-feira, 20, durante a inauguração do estabelecimento comercial.

A direção da loja, que fica na avenida principal da Jacintinho, em Maceió, divulgou que todos os produtos do estabelecimento seriam comercializados por R$10. O preço atrativo fez com que uma longa fila fosse formada já no início da manhã. Por conta da confusão, a Polícia Militar precisou ser acionada.

Funcionários seguram as portas para multidão não invadir | Foto: Reprodução Redes Sociais

Além das maquiagens, a loja anunciou também a venda de canecas térmicas, cadernos, canetinhas de colorir e o monstrinho de pelúcia que virou febre de vendas, o Labubus. Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram os clientes derrubando os produtos das prateleiras.



Nas imagens, é possível ver os clientes pressionando os funcionários para abrir a loja antes do horário previsto, que seria às 10h. Os funcionários precisaram formar uma "barreira humana" para impedir que a porta fosse derrubada. Quando as grades foram finalmente abertas, um grande tumulto se formou, com clientes derrubando os produtos das prateleiras e disputando os itens.