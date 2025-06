Interno de hospital psiquiátrico estrangula e mata outro paciente

Vítima e suspeito estavam internados no mesmo quarto - Foto: Ascom Hospital Portugal Ramalho

Um paciente internado na ala psiquiátrica de um hospital público de Maceió matou outro paciente estrangulado, na madrugada desta sexta-feira, 20. O caso aconteceu no Hospital Escola Portugal Ramalho (HEPR), que integra a estrutura da Universidade Estadual de Ciências da Saúde-UNCISAL.

Conforme informações da polícia, o suspeito, um homem de 26 anos, que estava imobilizado por ataduras, conseguiu se soltar e ir até a maca da vítima, um homem identificado como José Maurício Mendes da Silva, de 20 anos, e estrangulá-lo. O agressor já tinha histórico de violência e estava internado por decisão judicial.

"Ele narrou que estava preso em uma maca, com os pés e as mãos atadas, mas que conseguiu se soltar. Ele disse que estava na sala com outros dois pacientes e que assim que se soltou foi em direção a um deles. Ele conta que fez tudo sozinho, que deu socos na garganta, que torceu o pescoço da vítima e depois a estrangulou com as ataduras", contou a delegada Tamires Jade.

O caso foi registrado como homicídio qualificado e o paciente permanece sob custódia. A Polícia Civil investiga a motivação do crime. O Hospital Portugal Ramalho se manifestou através de nota e lamentou o ocorrido. A direção informou que vai abrir uma sindicância para apurar os fatos.

"Já adoramos todas as medidas legais e administrativas cabíveis para a elucidação dessa ocorrência grave com desfecho fatal. A direção do hospital acionou os órgãos de segurança pública e está colaborando integralmente com as autoridades para o esclarecimento dos fatos", diz trecho da nota.