Mulher é encontrada morta um dia após destruir carro de ex-namorado

Brenna desapareceu na madrugada do domingo, 15, para a segunda-feira, 16 - Foto: Reprodução Redes Sociais

Um dia após vandalizar o carro do ex-namorado, Brenna Maia, 25 anos, foi encontrada morta, em Morada Nova, no interior do Ceará. O corpo dela foi encontrado em uma região de mata com o rosto desfigurado, na última terça-feira, 17, um dia depois de desaparecer. A moto que ela pilotava no dia do desaparecimento também estava no local.

Em um vídeo que circula nas redes sociais mostra a mulher discutindo com o ex na frente da casa da atual namorada dele, na madrugada do domingo, 15, para a segunda-feira, 16. Nas imagens, Brenna também aparece arrancando um dos retrovisores do carro do homem, que estava estacionado no local. Na ocasião, ela chamou o rapaz por várias vezes de "mentiroso", enquanto isso, o homem ficou repetindo que "iria chamar a polícia". O homem nega participação no crime.

O que diz o advogado do homem

O advogado Talvane Moura, representante do ex-namorado de Brenna, negou a participação do cliente e da atual namorada dele na morte da vítima. Conforme o advogado, após a confusão, Brenna saiu do local entre as 2h e 3h da madrugada. Em seguida, o homem chamou a Polícia Militar e foi orientado a registrar ocorrência em uma unidade policial o que, segundo o defensor, foi feito durante a manhã da segunda-feira, 16.

"É natural que ele seja o primeiro suspeito, pelo contexto, pelo entrevero, pela situação havida anteriormente. No entanto, este rapaz e a namorada não saíram de casa durante toda madrugada", avaliou Moura.

Ainda conforme o advogado, ao tomar conhecimento do desaparecimento da ex-namorada, tanto o homem, quanto a atual namorada dele procuraram voluntariamente a polícia para prestar esclarecimentos.

"Quando o corpo foi encontrado, ele mesmo voluntariamente, com a namorada, foram à delegacia sem os advogados e ofereceram voluntariamente a entrega dos celulares, para que a autoridade policial pudesse fazer qualquer checagem, pudesse ter acesso a ligações, a conteúdos de mensagem. Essa postura pertence a pessoas que não devem nada à Justiça, que não tem nada a ver com o caso", afirmou o advogado.

Em nota, a Polícia Civil informou que o estado está sendo investigado pela Delegacia de Morada Nova. A corporação destacou que a causa da morte só será conhecida após a finalização do laudo da Perícia Forense.