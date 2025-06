Pastor é procurado por matar ex-mulher com mais de 31 facadas

Juçandra foi morta por não aceitar reatar relacionamento - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Até a noite desta terça-feira, 27, o pastor evangélico José Gilton Alves dos Santos ainda não havia sido localizado e preso pelas polícias do Maranhão. Ele é acusado de matar a ex-mulher Juçandra Gonçalves Jorge de Souza na segunda-feira, 26, com, pelo menos, 31 facadas. O crime aconteceu no município de Riachão, no sul Maranhense, cerca de 70 km de Balsas.

Investigações preliminares apontam que Juçandra foi assassinada por não aceitar reatar o relacionamento com o suspeito. Segundo informações da Polícia Civil do Maranhão, José Gilton não aceitava o fim do casamento.

Em outro momento, o homem já havia ameaçado a ex-companheira e, inclusive, a manteve em cárcere privado. Equipes da Polícia Militar ainda realizam diligências em Riachão e outras cidades da região sul do estado na tentativa de localizá-lo e prendê-lo.

O corpo de Juçandra foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Imperatriz para perícia. Não há informação sobre onde e quando acontecerá o sepultamento.