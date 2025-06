Homem preso por ameaçar ex confessa ter matado o próprio pai

Ao ameaçar ex-namorada, homem confessa ter matado pai - Foto: Reprodução Redes Sociais

Um homem, de 42 anos e que não teve o nome revelado, foi preso por investigadores da Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher (DECCM) Centro-Sul, no Amazonas, suspeito de ameaça e injúria contra a ex-namorada, uma mulher de 22 anos. Ele foi detido na sexta-feira, 13, na região conhecida como Buracão, no bairro Parque Dez de Novembro.

Toda a ação foi registrada por meio de uma câmera de segurança do circuito de monitoramento da casa da mulher. Durante a agressão, em um determinado momento, enquanto ameaça a ex, o homem diz: “se eu matei o meu pai, imagina os outros”.

A polícia apura se o que ele falou para a mulher foi uma confissão ou apenas para intimidá-la após o fim do relacionamento. Agora, a PCAM apura se o homem está por trás da morte do pai, um idoso, de 77 anos.

O delegado-geral da PC-AM, Bruno Fraga, informou que na ocasião, o autor foi até a casa da ex-companheira, proferiu palavras de baixo calão e a ameaçou. “Ela teve um breve relacionamento com o autor, cerca de um mês após o término, ele não se conformou e passou a persegui-la e ameaçá-la.”, revelou o delegado.

Segundo a delegada Patrícia Leão, titular da DECCM Centro-Sul, a equipe tomou conhecimento do caso após a vítima comparecer à unidade policial e relatar que o ex-namorado havia ido até sua residência para ameaçá-la. Como prova, ela apresentou imagens do circuito de segurança da casa, que confirmaram a denúncia.

“A mulher nos procurou na delegacia relatando que o homem havia ido até sua casa e sido ameaçada por ele, que não aceitava o fim do relacionamento. Ela nos mostrou as imagens das câmeras de segurança da residência. É possível ouvir claramente ele dizendo que, se foi capaz de matar o próprio pai, matar ela seria muito fácil”, afirmou Patrícia Leão.

Ainda conforme a titular da DECCM, diante da gravidade das ameaças, foi solicitado à Justiça a prisão preventiva dele. Também foi determinada uma Medida Protetiva de Urgência (MPU) em favor da vítima.

“A vítima ainda acreditava que ele pudesse mudar, chegou a dar uma segunda chance, mas após vê-lo circulando com o corpo do próprio pai no Centro da cidade e, principalmente, por conta das ameaças que ele fez, ela teve muito medo. Por isso, decidiu pôr fim à relação, procurar a delegacia, denunciar os abusos e solicitar a medida protetiva. Atitude essa mais que certa”, concluiu a titular da DECCM.

O homem já havia sido preso no dia 7 de junho após ser flagrado pelas câmeras de segurança carregando o corpo do pai em uma cadeira de rodas pelo centro de Manaus (AM). O caso segue sob investigação pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS). Já com relação a nova prisão, ele responderá por ameaça e injúria e seguirá à disposição da Justiça.