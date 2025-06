Davi Brito vai parar na delegacia por violência doméstica contra ex-namorada

Davi Brito e Tamires Assis - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Davi Brito prestou depoimento na Central de Flagrantes, sediada na 1ª Delegacia Territorial (DT), no Complexo Policial dos Barris, em Salvador, nesta quinta-feira, 29. O campeão do Big Brother Brasil 24 virou réu por violência psicológica na Justiça do Amazonas no dia 8 de abril deste ano por, supostamente, ameaçar a modelo amazonense Tamires Assis com uma arma durante uma videochamada. Os dois tiveram um breve relacionamento em 2024, que terminou após as ameaças.

Ao sair do depoimento, o ex-BBB preferiu não falar sobre o assunto ao ser questionado pela imprensa sobre as acusações.

Relacionamento de Tamires e Davi

Tamires e Davi tiveram um affair em junho de 2024, quando se conheceram durante o Festival Folclórico de Parintins, no Amazonas. Na ocasião, o ex-BBB chegou a declarar nas redes sociais que imaginava um futuro com a modelo. Dias após se conhecerem, o rapaz passou a usar as redes sociais para se declarar à Tamires.

“Semana que vem, você vem direto pra mim, meu amor. Te aguardo aqui em Salvador”, compartilhou ao exibir uma chamada de vídeo com ela no Instagram, na ocasião. Minutos depois, ele fez um novo post, dessa vez no feed do Instagram. “Estou apaixonado”, escreveu, ao compartilhar uma foto ao lado da modelo.

Planos

Tamires disse, em entrevista à Rede Amazônica, que logo após começarem a se relacionar, passaram a fazer planos juntos em contato por mensagens e ligações, devido ele morar na Bahia e ela no Amazonas.

“A gente já se falava de uma forma como se a gente tivesse uma intimidade muito grande, porque a gente tinha planos e a gente fazia muitos planos. Nosso contato era muito planejando muitas coisas, da gente, não só de vida de casal, mas viagem, tudo”, contou a modelo.

Ele fazia muita questão de me envolver na vida pessoal dele, inclusive de detalhes, de trabalho, de outras coisas. A gente, de uma forma muito rápida, teve esse envolvimento muito grande nas nossas conversas, não só por ligação, mas por mensagem. Tamires Assis - modelo

Quando os problemas começaram?

Tamires viajou para encontrar Davi em Salvador no dia 16 de julho. No entanto, o encontro nunca chegou a acontecer devido a uma série de comportamentos do campeão do reality. Na época, a modelo, inclusive, usou as redes sociais para contar que o campeão do BBB pediu para que ela adiasse a viagem programada para a capital baiana, quando ela já estava no aeroporto, porque ele estava com febre e passando mal.

O episódio de violência psicológica ocorreu no dia 15 de julho, de acordo com o g1. Na ocasião, Davi teria realizado uma videochamada com Tamires, questionado de forma agressiva o seu paradeiro e exibido uma arma de fogo, além de fazer ameaças à vítima. No dia seguinte, Davi teria tentado minimizar a situação, afirmando que explicaria o ocorrido posteriormente.

“Quando eu cheguei em casa, ele me ligou falando que eu era uma burra, que não sabia usar a internet, que eu tinha que me calar. Que a internet funciona assim, é assim que se faz, que quando acontecem as coisas a gente tem que se calar”, contou Tamires, no período em que teria sofrido os ataques.

Já no dia 23 de julho, Tamires fez um Boletim de Ocorrência, na Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher Plantão dos Vulneráveis, em Manaus, acompanhada de seu advogado, por ameaça feita por Davi após a videochamada.

Para a Justiça, Davi “apresentou um comportamento instável, inicialmente demonstrando estar doente e, posteriormente, agressivo e controlador, culminando na desistência da viagem por parte da vítima”.

Ainda segundo a Justiça, o controle e ciúmes excessivos por parte do baiano, relatados pela vítima, demonstrou um padrão de comportamento que é característico em situações de violência de gênero e concedeu medidas protetivas para Tamires contra Davi.

A investigação da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) apontou que o ex-BBB também incitou seus fãs a atacar a modelo nas redes sociais após a decisão da Justiça.

Davi nega

O baiano negou as acusações por meio de nota e disse que estava tomando todas as medidas cabíveis para identificar e responsabilizar os responsáveis pela “difamação”.