Davi Brito é detonado após mostrar resultado de lipo: "Mesma coisa"

Davi Brito fez o procedimento no mês passado - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O campeão do BBB 24, Davi Brito, foi detonado pelos internautas devido ao resultado considerado pouco satisfatório da lipoaspiração ultra HD que ele fez no mês passado, a fim de trazer definição rápida e perder gordura na região do abdômen. Em uma publicação feita em seu perfil no Instagram, o baiano posou sem camisa para mostrar o seu shape.

Nos comentários, porém, os internautas detonaram o visual do rapaz. “Parece minha barriga depois de amassar uns 3 x-salada”, escreveu um seguidor. “Esse é o resultado da lipo?”, questionou outro. “Vai fazer a lipo?”, perguntou outra pessoa. “Ele não tinha feito lipo?”, insistiu mais um. Em outro comentário, um internauta disse: “Para mim está a mesma coisa”.

Veja a publicação:

Quanto custou a lipo ultra HD de Davi Brito

Apesar de não ter um valor definido, segundo informações da Clínica SER Cirurgia Plástica, uma cirurgia desse porte custa em média R$40 mil. Procurado pela reportagem do Portal A TARDE, o médico responsável pela cirurgia do ex-BBB, Dr. Lucas Guimarães revelou que o valor do procedimento pode variar a depender do caso do paciente.

“O valor depende da avaliação do cirurgião diante de cada caso”, explicou a assessoria do cirurgião plástico, deixando claro que o tamanho da cirurgia, o grau de complexidade, quanto de gordura será retirado e outros detalhes influenciam no preço final.

Alguns famosos nem pagam pelo serviço, trocando a divulgação nas redes sociais pelo procedimento. O mais recomendado é fazer uma consulta de avaliação com o cirurgião plástico responsável pela cirurgia.

Quanto de gordura Davi Brito perdeu durante cirurgia

Em entrevista a reportagem do portal A Tarde, o médico responsável pelo procedimento cirúrgico, o Dr. Lucas Guimarães revelou que foram retirados cerca de 3 litros de gordura do corpo do baiano.

“O procedimento realizado foi a lipo Ultra HD, com a técnica de enxertia de gordura nos packs abdominais com o auxílio do ultrassom portátil, tratamento para flacidez de pele com Argoplasma e outras tecnologias. Tudo isso visando a obtenção de um resultado natural e duradouro”, disse ele.

“Davi passa bem, realizando as estratégias pós operatórias corretamente. O resultado final vem com 3 a 6 meses, após realizar as sessões de drenagem para redução do edema. Foi lipoaspirado em torno de 3L”, completou.

A lipo HD é reversível?

Vale lembrar que a lipoaspiração não é uma cirurgia definitiva e em alguns casos o paciente pode voltar a ter a mesma barriga de antes, com gordura localizada na região abdominal.

É imprescindível que o paciente mantenha uma rotina de alimentação saudável e pratique atividades físicas regularmente, para não engordar após a cirurgia e manter os resultados da lipo mais evidentes.

Também não é recomendado a ingestão de bebidas alcoólicas que causam inchaço, como cerveja e vinho, que possuem açúcares e carboidratos, responsáveis pela retenção de líquido no corpo.

“O marketing em torno da Lipo HD e suas variantes como Lipo 3D e Lipo 4D frequentemente inclui promessas de esculpir a gordura e transformar o corpo de uma forma que simplesmente não é sustentável a longo prazo. Essas promessas podem ser enganosas e criar expectativas irrealistas”, disse o cirurgião Fernando Rodrigues em seu site.