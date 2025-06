Homem finge emergência para pegar “carona” de ambulância até bar

Ambulância do Ceará - Foto: Reprodução

Um caso inusitado chamou atenção em Santa Quitéria, no Ceará, na última quarta-feira, 18. Um homem acionou o serviço de emergência alegando estar com dores intensas no peito. No entanto, durante o trajeto ao hospital, ele revelou que, na verdade, usou a ambulância como meio de transporte para chegar até um bar e consumir cerveja.

De acordo com os socorristas, durante o percurso o homem pediu que a ambulância parasse em um bar, dizendo que precisava ir ao banheiro. Ele desceu do veículo, mas não retornou. Pouco tempo depois, confessou que não apresentava nenhum problema de saúde e que havia mentido para conseguir ir ao local e beber.

A atitude gerou indignação entre as autoridades locais. A Procuradoria-Geral do Município e a direção do Hospital Municipal publicaram uma nota de repúdio, destacando os prejuízos causados pelo uso indevido do serviço de emergência. “Quando uma ambulância é utilizada sem real necessidade, ela deixa de atender quem realmente precisa, o que pode colocar vidas em risco”, diz um trecho do comunicado.

A nota também enfatiza o desperdício de dinheiro público envolvido em situações como essa, mencionando custos com combustível, equipe de atendimento e estrutura mobilizada.

A Prefeitura informou que medidas serão tomadas para responsabilizar o homem pelo uso indevido do serviço de saúde.