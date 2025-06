Homem é condenado por esfaquear e matar irmão em briga por celular

Homem confessou o crime - Foto: Reprodução Redes Sociais

Um homem identificado como Jorge dos Santos Silva foi condenado a 11 anos e três meses de prisão por matar a facadas o próprio irmão, Damião dos Santos, em 18 de janeiro de 2024, na cidade de Balsas, no Maranhão. O júri popular aconteceu na manhã da última terça-feira, 17, na 4ª Vara da Comarca de Balsas.

Investigações apontaram que Jorge esfaqueou Damião durante uma discussão por causa de um celular. A vítima teria pedido o aparelho ao irmão emprestado, que se negou, dando início a confusão.

Em seguida, Jorge teria pego a faca, que estava sob a cômoda de um dos quartos do imóvel onde moravam, e ferido Damião no abdômen.

Uma testemunha contou à polícia que viu o exato momento em que Damião saiu da casa correndo em sua direção com a mão no ferimento e pedido ajuda. "Liga para a polícia que o Jorge me furou”.

A pessoa revelou ainda que após a agressão, Jorge perseguiu a vítima com um punhal na mão, que ao correr para se proteger, tropeçou e caiu no chão. Segundo a testemunha ocular, a intenção do denunciado era de continuar golpeando o irmão e, neste momento, teria reagido e pego uma pá e ameaçou bater em Jorge, dizendo: “você não vai furar mais ele não”.

Após isso, Jorge teria voltado para casa, pego uma mochila com pertences e fugido do local do crime. Damião ainda recebeu atendimento de agentes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), mas acabou morrendo. O agressor foi preso um dia depois, em um bar no Povoado Vargem Limpa. Em depoimento, ele confessou a autoria do crime.