Governo anuncia data para efetuar Pix a milhões de trabalhadores

Próximo pagamento de restituição do IR tem data para ocorrer - Foto: Marcello Casal Jr | Agência Brasil

A Receita Federal confirmou a data do próximo pagamento da restituição do Imposto de Renda 2025. O segundo lote será liberado no dia 30 de junho, com as consultas disponíveis a partir de 23 de junho.

Neste ano, mais de 70% dos brasileiros optaram por receber a restituição via Pix, diretamente na conta.

O crescimento do Pix na hora de receber o dinheiro chama a atenção. Em 2023, apenas 30% dos contribuintes escolheram esse formato.

O número subiu para 45% em 2024 e agora, em 2025, ultrapassa a maioria absoluta. O motivo tem relação com a praticidade e rapidez, já que o valor cai na conta de forma quase instantânea.

Confira as próximas datas da restituição:

2º lote: 30 de junho

3º lote: 31 de julho

4º lote: 29 de agosto

5º lote: 30 de setembro

Quem recebe primeiro?

A ordem de prioridade permanece a mesma:

Idosos acima de 80 anos;

Idosos com 60 anos ou mais, pessoas com deficiência ou doenças graves;

Professores que têm a maior parte da renda vinda do magistério;

Quem fez a declaração pré-preenchida e/ou optou por receber via Pix;

Demais contribuintes.

Além da agilidade, a restituição vem com correção de 1% ao mês, baseada na taxa Selic, o que torna o valor ainda mais vantajoso.

No primeiro lote deste ano, mais de R$ 11 bilhões foram pagos, um recorde na história da Receita Federal.

Como consultar sua restituição?

O processo é simples:

Acesse o site da Receita Federal; Clique em “Meu Imposto de Renda”; Vá em “Consultar a Restituição”.

Pelo e-CAC, também é possível verificar se há pendências e, caso necessário, fazer uma retificação na declaração.

Se o valor não for resgatado em até um ano, o contribuinte precisa solicitar formalmente o pagamento pelo próprio Portal e-CAC.