Trabalho no Enem 2025: vagas estão abertas com diária de até R$ 864

Inscrições estão abertas para trabalho de recrutador - Foto: Reprodução | Agência Brasil

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) abriu as inscrições para quem deseja atuar como certificador na aplicação das provas do Enem 2025 e da Prova Nacional Docente (PND), também conhecida como Enem dos Professores.

A remuneração diária para os selecionados será de R$ 510, podendo chegar a R$ 864 em casos de deslocamento superior a 150 quilômetros do município de origem.

As inscrições seguem até a próxima segunda-feira, dia 30 de junho, e podem ser feitas pelo Sistema RNC, no site do Inep.

Quem pode se inscrever?

Podem participar servidores públicos do Poder Executivo federal e professores das redes públicas de ensino estaduais e municipais, que estejam efetivos e em exercício em 2025. É necessário ter, no mínimo, ensino médio completo.

Pessoas que tenham cônjuge, companheiro ou parentes de até terceiro grau inscritos no Enem ou na PND deste ano estão impedidas de participar.

O que faz um certificador?

O certificador tem a responsabilidade de garantir a segurança, a lisura e o bom andamento dos procedimentos de aplicação do exame. Na prática, atua como um fiscal externo, representando o Inep em cada local de prova.

Entre as atribuições estão:

Conferência dos malotes de prova;

Acompanhamento da abertura dos malotes;

Identificação dos participantes;

Controle rigoroso dos horários de início e término das provas.

O Enem, para se ter uma ideia, envolve uma megaoperação, com mais de 10 mil locais de prova, cerca de 140 mil salas, espalhadas em 1.753 municípios, além de uma logística que mobiliza meio milhão de colaboradores.

Quando será a atuação?

Os certificadores selecionados poderão atuar nas seguintes datas:

Prova Nacional Docente (PND): 26 de outubro;

Enem 2025: 9 e 16 de novembro;

No estado do Pará (Belém, Ananindeua e Marituba), por conta da COP30, o Enem será realizado em 30 de novembro e 7 de dezembro.

Capacitação obrigatória

Após a inscrição, os candidatos passarão por uma etapa de capacitação online. Para ser aprovado, é necessário alcançar mínimo de 70% de rendimento no curso.

A lista dos convocados para a capacitação será divulgada no dia 14 de julho na Página de Acompanhamento dos Certificadores, disponível no Sistema RNC.