Enem pode ser porta de entrada para universidades estrangeiras

Universidades de fora do Brasil também aceitam a nota do Enem - Foto: Paulo Pinto | Agência Brasil

A nota do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, poderá ser usada para buscar uma vaga de admissão em universidades estrangeiras. As provas vão acontecer nos fins de semana dos dias 9 e 16 de novembro, com a exceção de algumas cidades do Pará, que terão suas provas aplicadas nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro.

Entre os países que aceitam a nota do ENEM estão Portugal, Reino Unido, Holanda, Estados Unidos e Canadá. Porém o candidato precisa estar atento pois nem todos os processos seletivos são iguais, com algumas instituições necessitando de alguns passos a mais para a inscrição.

Veja os países e universidades que aceitam a nota do ENEM

Portugal

A mais antiga universidade de Portugal, fundada em 1290, a Universidade de Coimbra aceita estudantes pela nota do Enem desde 2014. Porém a admissão nesta universidade possui algumas regras específicas.

não ter nacionalidade portuguesa;

não ser nacional de um Estado-Membro da União Europeia ou, sendo, não ter residência habitual nesse país;

não ser familiar de portugueses ou de nacionais de um Estado-Membro da União Europeia*, nos termos da alínea e) do artigo 2.º da Lei n.º 37/2006, de 9 de agosto;

não residir legalmente em Portugal há mais de dois anos, de forma ininterrupta, em 1 de janeiro do ano de ingresso, nem ser filho de pais que se encontrem nessa situação**;

não ser beneficiário (em 1 de janeiro do ano de ingresso) de estatuto de igualdade de direitos e deveres atribuído ao abrigo de tratado internacional outorgado entre o Estado Português e o Estado de que é nacional;

não ter requerido ingresso através dos regimes especiais de acesso e ingresso regulados pelo Decreto-Lei n.º 393-A/99, de 2 de outubro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 272/2009, de 1 de outubro;

não se encontrar a frequentar a Universidade de Coimbra no âmbito de programas de mobilidade internacional ao abrigo de acordos de intercâmbio com esse objetivo.

Além de Coimbra, outras 23 universidades possuem uma parceria com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), permitindo que brasileiros possam ingressar por meio do Enem, sendo elas:

Universidade Nova de Lisboa

Instituto Politécnico de Beja (IPBeja)

Instituto Politécnico de Leiria

Instituto Politécnico do Porto (IPP)

Instituto Politécnico de Coimbra (IPC)

Universidade da Beira Interior (UBI)

Universidade do Minho (Uminho)

Instituto Politécnico de Santarém

Instituto Politécnico de Castelo Branco

Instituto Politécnico de Bragança

Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias (ULHT)

Instituto Politécnico de Portalegre

Instituto Politécnico de Viseu

Universidade Católica Portuguesa (UCP)

Instituto Universitário de Ciências Psicológicas, Sociais e da Vida (ISPA)

Escola Superior Artística do Porto (ESAP)

Universidade de Aveiro (UAVEIRO)

Escola Superior de Enfermagem e Coimbra (EssenfC)

Universidade da Maia (UMAI)

Instituto Politécnico da Maia e Universidade da Maia

Universidade Europeia

Escola Superior de Saúde do Alcoitão

Escola Superior de Saúde Norte da Cruz Vermelha - Portuguesa

Inglaterra

A nota do Enem pode ser utilizada na Universidade de Birkbeck, na Inglaterra. Porém, além da nota no exame, o candidato deve apresentar um exame de proficiência na língua inglesa, como o TOEFL ou o IELTS. Além dela, a Universidade de Kingston também aceita, desde que o resultado seja igual ou superior a 55%, além da proficiência na língua.

Irlanda

Algumas universidades irlandesas permitem o ingresso com a nota do Enem, como a University College Dublin e o National College of Ireland. Na primeira, o candidato deve apresentar o Certificado de Conclusão do Ensino Médio, e ter cursado o primeiro ano de algum curso de bacharelado ou licenciatura no Brasil.

Holanda

Mais uma universidade europeia que aceita o Enem é a neerlandesa Universiteit Leiden, que além do resultado do exame, solicita também um histórico de conclusão do Ensino Médio, de acordo com o edital.

Estados Unidos

Nos Estados Unidos, a Universidade de Nova York aceita a nota do Enem, somente se estiver acompanhada de um certificado de proficiência na língua inglesa. Alguns nomes famosos passaram por lá, como Lady Gaga, Spike Lee, Anne Hathaway, Angelina Jolie, Whoopi Goldberg e Adam Sandler.

Além da NYU, a Universidade Emory, em Atlanta, também aceita a nota do Enem em seu processo seletivo.

Canadá

A maior universidade do Canadá, a Universidade de Toronto, também está na lista das instituições que utilizam a nota do Enem para a admissão de estudantes brasileiros.