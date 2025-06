Taxa de inscrição do Enem deve ser paga até quarta-feira - Foto: Carol Conrado/Ag. A Tarde

A taxa de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 deve ser paga até a próxima quarta-feira, 18. O valor é de R$ 85 e pode ser efetuado por meio de boleto (gerado na Página do Participante), Pix, cartão de crédito e débito em conta corrente ou poupança (a depender do banco).

O sistema não gerará boleto para o estudante concluinte do ensino médio (2025) de escola pública, pois esses são isentos da taxa.

As inscrições encerram nesta sexta-feira, 13, e todos os interessados em fazer o exame devem se inscrever, por meio da Página do Participante (sistema oficial de inscrição do exame), para garantir a participação, inclusive os isentos da taxa de inscrição.

Inscrição pré-preenchida

Os estudantes concluintes da rede pública têm a inscrição pré-preenchida na Página do Participante. Nesse caso, o participante deve acessar o sistema para confirmar a inscrição e selecionar a prova de língua estrangeira (inglês ou espanhol) que deseja realizar.

Aplicação da prova

As provas serão aplicadas nos dias 9 e 16 de novembro, nas 27 unidades da Federação. Já nas seguintes cidades do Pará: Belém, Ananindeua e Marituba, o exame será feito nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro, devido a realização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), que ocorrerá na capital paraense.