Concurso de redação valoriza história e cultura em São Francisco do Conde

Concurso de Redação foi destinado aos estudantes do ensino fundamental e médio - Foto: ASSCON/Câmara

O resultado do ‘Concurso de Redação 2025’, promovido em alusão ao 29 de junho, Data Magna de São Francisco do Conde, foi divulgado no Diário Oficial da Câmara de Vereadores nesta quarta-feira, 11. A iniciativa incentivou a produção textual entre os estudantes do ensino fundamental e médio, buscando valorizar a história e a identidade local.

As redações foram avaliadas por uma comissão especializada, com base em critérios como criatividade, coerência, argumentação e domínio da norma culta da língua portuguesa. A cerimônia de premiação vai acontecer no dia 29 de junho, durante a Sessão Solene da Câmara Municipal, integrando a programação oficial das festividades da cidade.

O ‘Concurso de Redação 2025’ foi realizado em parceria entre a Câmara de Vereadores, a Prefeitura de São Francisco do Conde, por meio da Secretaria Municipal da Educação (SEDUC) e a Academia de Letras e Artes.

Confira os vencedores por categoria

6º e 7º ano – Ensino Fundamental

1º lugar – Miguel Lima dos Santos (CEJACR)

2º lugar – Enzo Catarino dos Santos (CEJACR)

3º lugar – Nicollas Bruno Barbosa Saturno Pereira (CECBA)

8º e 9º ano – Ensino Fundamental

1º lugar – Louise Gabrielly Santos de Jesus (IMLVN)

2º lugar – Layza Souza da Silva (IMLVN)

3º lugar – Ana Beatriz Lima Silva (CEJACR)

1º ao 3º ano – Ensino Médio