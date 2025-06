A TARDE Educação em Santaluz discute práticas sustentáveis na escola - Foto: Álvaro Joaquim Santos/NTE 04

Professores, coordenadores e gestores educacionais de Santaluz, município localizado no Território do Sisal, semiárido baiano, participaram do workshop ‘Práticas sustentáveis: conexão entre território e currículo’, promovido pelo Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE, nesta terça-feira, 10.

As atividades, realizadas no Auditório Lindaura Carneiro de Araújo, foram ministradas pela coordenadora de projetos educacionais do Grupo A TARDE, Berta Cunha, e pelas pedagogas do A TARDE Educação, a mestra em Educação Letícia Menezes, e a doutoranda em Educação Anna Izabel Muniz.

“O workshop contribui para a formação dos participantes quando a gente traz visibilidade à temática, quando a gente desvenda a temática na perspectiva de entender que as temáticas socioambientais permeiam as nossas práticas diárias, entendendo que não cabe mais a gente falar de uma sociedade onde as práticas sustentáveis não estão no nosso dia a dia e o professor, como multiplicador e formador de opinião, ele é peça fundamental na divulgação, na disseminação de uma mudança de cultura que deve acontecer na nossa sociedade atual”, afirmou Berta Cunha.

Durante o evento, foram proporcionados momentos interativos e espaço para a troca de experiências, com o objetivo de apresentar práticas sustentáveis acessíveis que possam ser desenvolvidas em escolas e comunidades. A diretora do Núcleo Territorial de Educação (NTE) 04, Analene Ferreira, destacou a importância de iniciativas como essa para o fortalecimento da educação ambiental na região.

Diretora do Núcleo Territorial de Educação (NTE) 04, Analene Ferreira | Foto: Anna Izabel Muniz/Ag. A TARDE

“A gente precisa tratar da sustentabilidade no nosso país, no nosso território, na nossa Bahia, no nosso Brasil, porque a gente sabe o que está acontecendo e dizer que fico muito feliz em saber que meu território é contemplado por esse projeto [...] Agradecer acima de tudo o Jornal A TARDE por estar aqui conosco, agradecer ao Governo do Estado da Bahia, e a nossa secretária Rowenna, que proporciona todo o processo de aprendizagem para o nosso município, para o nosso estado e para, acima de tudo, para o meu Território do Sisal”, ressaltou.

Presente no evento, a secretária de educação de Santaluz, Marli Nunes Lima, também celebrou a realização da iniciativa e reforçou que “está abraçando a temática da Agenda 2030, já implantada em quatro escolas do nosso município".

Secretária de educação de Santaluz, Marli Nunes Lima | Foto: Anna Izabel Muniz/Ag. A TARDE

“Então falar de sustentabilidade, poder passar para as outras gerações um processo tão importante no qual eles serão também responsáveis por este futuro, para nós é um prazer muito grande”, finalizou.