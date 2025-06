IBGE abre inscrições para vagas de estágios com bolsas de até R$ 1.125

As oportunidades são para todas as localidades do Brasil - Foto: Divulgação

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) abriu nesta quarta-feira, 11, as inscrições para 351 vagas de estágio em todo o país para estudantes matriculados no ensino superior.

As oportunidades são para todas as localidades do Brasil e a bolsa estágio pode chegar até R$ 1.125,69. Os interessados devem se inscrever até 1º de julho, ao meio-dia, neste link.

Os estagiários do IBGE fazem jornadas de 20 ou 30 horas semanais, de segunda a sexta-feira. As remunerações são de R$ 787,98, no primeiro caso, e de R$ 1.125,69 para quem trabalha 30 horas por semana. O auxílio-transporte é de R$ 10 por dia estagiado presencialmente.

Quem pode participar?

Para participar do processo seletivo, o estudante precisa cursar a partir do 3º período de ensino. Entre as graduações aceitas estão: Administração de Empresas, Informática, Ciências Contábeis, Comunicação Social/Jornalismo, Geografia, Estatística, Engenharia de Agrimensura,, Engenharia Cartográfica, Biologia, Ciências Biológicas, Biblioteconomia, Direito, Jogos Digitais, Turismo/Eventos, Secretariado Executivo, Gestão pública, Geologia, Geoprocessamento, Economia, Arquivologia, História, Design Gráfico, Relações Internacionais, Pedagogia e mais.

Quais são as etapas do processo seletivo?

Os inscritos serão submetidos a uma prova on-line, com 20 questões de múltipla escolha, distribuídas entre Português (5), Matemática e Raciocínio Lógico (5), Geografia (5), Conhecimentos Gerais e Atualidades (5).

Os bem avaliados nesta etapa receberão, no e-mail de cadastro no processo seletivo, a convocação para uma entrevista com um supervisor da área pretendida. Para confirmar a participação, será preciso se manifestar em até 24 horas após o recebimento da mensagem de convocação para a entrevista.

O que enviar depois da aprovação?

Os aprovados do processo seletivo deverão apresentar ao IBGE: cópia do RG, cópia do CPF, declaração de matrícula e frequência atualizada expedida pela instituição de ensino, comprovante de residência atualizado, comprovante de abertura de conta bancária, sendo o estudante o primeiro titular.

A duração do estágio será de até dois anos consecutivos, sem prorrogação, e com vigência mínima de seis meses.