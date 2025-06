A TARDE Educação realiza oficina para professores em parceria com IAT

Oficina de produção de notícias ministrada pela equipe do A TARDE Educação - Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

A Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC), por meio do Instituto Anísio Teixeira (IAT) promoveu na tarde desta terça-feira, 10, a “Formação Educação Digital e Midiática: Como montar uma Agência de Notícias?”, uma série de oficinas de formação para cerca de 500 educadores da rede estadual de ensino da Bahia que atuam com componentes curriculares da educação digital e midiática.

O Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE, esteve presente para ministrar oficinas com a temática 'Laboratório de Produção de Notícias: Educação Midiática na Prática Docente'.

A secretária de educação da Bahia, Rowenna Brito, marcou presença no evento e reforçou a importância da formação de professores para a expansão das agências de notícias, ao ouvir experiências de outros países, para alcançar os 417 municípios baianos e fomentar o protagonismo dos estudantes. “Em muitos municípios, a agência de notícias é o canal de comunicação do município”, apontou a secretária.

Rowenna Brito anunciou ainda uma nova edição do Encontro Estudantil da Rede Estadual para o final de 2025. O evento acontecerá na Arena Fonte Nova, em Salvador, com o objetivo de “continuar potencializando e utilizando a tecnologia e a informação a serviço da educação e da aprendizagem”.

Rowenna Brito, secretária de educação do estado da Bahia | Foto: Loren Beatriz /Ag. A TARDE

Laboratório de produção de notícias

Em parceria com o Instituto Anísio Teixeira, o A TARDE Educação realizou o laboratório que leva a prática do jornal para as escolas para auxiliar docentes na aplicação de temas atuais com a finalidade de ampliar o projeto de educação midiática.

A pedagoga do A TARDE Educação, Jéssica Gouveia, afirmou que o projeto já faz parte da Base Nacional Comum Curricular, que “vem trazendo suas competências e habilidades do trabalho de educação midiática, com jornal em sala de aula”.

Jéssica Gouveia, pedagoga do A TARDE Educação | Foto: Uendel Galter/Ag. A Tarde

O projeto do A TARDE Educação que já tem passado por diversos municípios baianos, realiza uma amplitude de projetos. “Temos a prática de produção de notícia, construindo jornal escolar, jornal mural, enfim, são diversas perspectivas de como se trabalhar com jornal e sala de aula”, disse Jéssica Gouveia, destacando que os projetos são desenvolvidos de acordo com a solicitação de cada município.

A jornalista do A TARDE Educação, Loren Beatriz Sousa, apresentou o passo a passo de como construir uma notícia na prática. Segundo ela, "estamos vivendo um tempo em que a informação circula numa velocidade impressionante e, junto com ela, vêm os desafios de saber o que é fato, o que é opinião, o que é ruído. Nesse sentido, pensar a educação midiática dentro da escola não é mais um extra, é uma necessidade urgente".

Um dos professores participantes do laboratório, Sidney Carlos, professor do Colégio Estadual Tereza Helena Matapires, no bairro do Lobato, em Salvador, elogiou a oficina do A TARDE Educação. “Vi inúmeras possibilidades de implementar a construção de um jornal em minha escola. Hoje os alunos estão muito ligados nas redes sociais e o grande desafio é como a gente vincular a história verdadeira”, destacou o educador.

Desafios da educação midiática

A “Formação Educação Digital e Midiática: Como montar uma Agência de Notícias?” reuniu diversos especialistas da área como o diretor geral do IAT, Iuri Rubim, que explicou os desafios no desenvolvimento da base para a implementação da educação midiática a nível nacional.

“Está todo mundo tentando entender como educar para confiar na educação, para fazer análise crítica do que a gente tem acesso ou não. E isso é fundamental, o acesso ao conhecimento”, comentou o diretor sobre o obstáculo enfrentado no combate às fake news.

Como alternativa a situação, as escolas da rede estadual têm aderido às agências de notícias com o objetivo de incentivar os estudantes a fazerem o exercício de se aprofundar o conhecimento na área a partir da própria autoria.

A era digital traz diversos desafios como a rápida disseminação de desinformação nas redes sociais, mas o incentivo do protagonismo dos estudantes no processo de verificação e criação das notícias, traz uma nova perspectiva para a educação. Para o assessor especial da secretaria da educação, Manuel Calazans, “ao desenvolver habilidades de verificação e análise crítica das informações, eles se tornam não apenas consumidores, mas também criadores conscientes”.