Enem 2025: inscrições são prorrogadas até 13 de junho

Prazo terminaria às 23h59 desta sexta-feira, 6 - Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

As inscrições para o Enem 2025 foram prorrogadas até o dia 13 de junho, conforme anunciado pelo Inep em comunicado na madrugada deste sábado, 7. O prazo original seria até às 23h59 desta sexta-feira, 6.

Para se inscrever, o candidato deve acessar a Página do Participante no site oficial do Enem. Os alunos do 3º ano do ensino médio de escolas públicas estão automaticamente pré-inscritos, mas precisam confirmar seus dados pessoais e escolher o idioma da prova de língua estrangeira (inglês ou espanhol).

A taxa de inscrição, no valor de R$ 85, deve ser paga até o dia 18 de junho por meio de boleto bancário (GRU), que pode ser quitado em qualquer banco, casa lotérica ou via Pix.

Embora as inscrições tenham sido estendidas, as datas das provas permanecem inalteradas. O Enem será aplicado nos dias 9 e 16 de novembro. No entanto, devido à COP30, estudantes de Belém, Ananindeua e Marituba (PA) farão as provas em 30 de novembro e 7 de dezembro.

Datas:

Inscrições: até 13 de junho

Pagamento da taxa: até 18 de junho

Provas: 9 e 16 de novembro (exceto no Pará, 30 de novembro e 7 de dezembro)