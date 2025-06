Centro Educacional Raymundo Vianna é inaugurado em Conquista - Foto: Assessoria do Gabinete da Secretaria de Educação

O Centro Municipal de Formação Educacional Professor Raymundo Vianna, em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, foi inaugurado nesta sexta-feira, 6, pela prefeitura da cidade por meio da Secretaria Municipal de Educação. O espaço é dedicado à formação continuada dos profissionais e oferecerá cursos, oficinas, seminários e treinamentos voltados ao aprimoramento das práticas pedagógicas e administrativas.

“É uma conquista histórica para a nossa rede, porque nós teremos, a partir de agora, adequadamente um espaço para aquilo que a rede já vem realizando ao longo do tempo. Este centro, ele tem o objetivo principal das formações permanentes para nossos professores e servidores da rede, para reflexões, debates, para a construção de boas práticas pedagógicas, onde, a partir destas formações, nós teremos condições de ampliar cada vez mais a educação do município de Vitória da Conquista na esfera da qualidade”, disse o secretário da Educação, Edgard Larry.

Com estrutura moderna e acessível, o novo centro conta com auditório amplo, camarim, sanitários, seis salas administrativas, refeitório, cozinha, depósitos e uma área aberta com pergolado. Todo o ambiente foi reestruturado com materiais de alta qualidade, priorizando a funcionalidade, o conforto e a inovação no ambiente de aprendizagem.

A unidade promoverá a atualização constante de saberes, metodologias e tecnologias educacionais; práticas inovadoras que contribuam para a melhoria da qualidade da educação pública; valorização dos profissionais da rede por meio de formações qualificadas; e o fortalecimento das redes colaborativas entre os educadores, garantindo a articulação entre teoria e prática, em sintonia com as políticas públicas educacionais.

Homenagem ao Professor Raymundo Vianna

O novo espaço leva o nome do professor Raymundo Barboza Vianna (In memoriam). Educador respeitado e atuante, Raymundo foi um dos fundadores e mantenedores da Faculdade Fainor e do Colégio Opção, instituições que marcaram gerações em Vitória da Conquista. Sua trajetória é lembrada com admiração por milhares de estudantes e educadores que foram impactados por seu trabalho e dedicação à educação.