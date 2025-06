Jaguaquara celebra R$ 54 milhões em novos investimentos na Educação

Nova escola é inaugurada em Jaguaquara - Foto: Divulgação

A cidade de Jaguaquara, no sudoeste baiano, vive um novo momento na educação pública. Nesta sexta-feira, 6, o município recebeu uma série de entregas que somam mais de R$ 54 milhões em investimentos estaduais e federais, fortalecendo o acesso à educação básica, profissional e superior na região.

Entre os destaques estão a modernização do Colégio Estadual de Tempo Integral Nossa Senhora Auxiliadora, a entrega do Complexo Poliesportivo Educacional de Jaguaquara, a requalificação do Centro Estadual de Educação Profissional (CEEP) Pio XII e a inauguração do novo campus do Instituto Federal da Bahia (IFBA) no município.

| Foto: Divulgação

Localizado no distrito de Estela Câmara, o Colégio Estadual de Tempo Integral Nossa Senhora Auxiliadora passou por uma completa transformação.

Com R$ 7,9 milhões investidos, a unidade agora oferece aos mais de 400 estudantes uma estrutura moderna que inclui teatro, restaurante estudantil, laboratórios, vestiários, campo de futebol society e uma quadra poliesportiva coberta.

“A nova pintura da escola e a revitalização dos espaços, como a quadra e as salas, deixaram tudo mais bonito e acolhedor”, celebrou Micael Galvão dos Santos, de 16 anos, aluno da 1ª série.

Novo complexo poliesportivo impulsiona prática esportiva

O Complexo Poliesportivo Educacional de Jaguaquara foi totalmente ampliado e reformado com um aporte de R$ 9,5 milhões.

A nova estrutura inclui campo de futebol society, piscina semiolímpica com vestiários e a incorporação do ginásio municipal ao espaço educacional, incentivando ainda mais o esporte entre os estudantes da rede pública.

O Centro Estadual de Educação Profissional em Alimentos e Recursos Naturais Pio XII, que atende mais de 1.500 alunos, também foi beneficiado.

O espaço ganhou restaurante estudantil, camarim, vestiários, campo de futebol society com pista de atletismo, guarita e subestação elétrica. Além disso, está prevista a construção de oito novas salas e a requalificação geral do prédio, com um investimento adicional de R$ 11,9 milhões.

“Eu gostei bastante da piscina e, com certeza, vai ser a parte que vou mais aproveitar”, afirmou Kaue Santos Silva, de 17 anos, estudante da 3ª série do CEEP.

Campus do IFBA reforça ensino técnico e superior

A inauguração do campus do Instituto Federal da Bahia (IFBA) marca mais um avanço na consolidação de Jaguaquara como polo educacional.

Inauguração do IFBA em Jaguaquara | Foto: Joseane Rodrigues

A obra, realizada com R$ 10,7 milhões do Governo Federal, oferece estrutura para cursos técnicos e de graduação, com 11 salas de aula, 10 laboratórios, auditório, biblioteca, ginásio com piscina, posto médico e refeitório.

Outra conquista para o município foi a entrega da Creche Municipal Tereza Muniz, construída com recursos do FNDE.

A unidade pode atender até 110 crianças de 6 meses a quase 3 anos, oferecendo estrutura completa com oito salas (incluindo berçários), brinquedoteca, cozinha, banheiros e áreas administrativas, promovendo um ambiente seguro e estimulante para o desenvolvimento infantil.

A secretária estadual da Educação, Rowenna Brito, destacou a transformação da infraestrutura escolar na Bahia: “Estamos entregando estruturas modernas e com qualidade. Hoje, só em Jaguaquara, são R$ 24 milhões de investimentos da rede estadual. Mas é mais do que prédios: é dignidade para estudantes e professores, é realização de sonhos”.