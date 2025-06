Católicos ou evangélicos? Veja como se declara população da Bahia

Salvador apresentou menos da metade da população católica - Foto: Denisse Salazar/Ag. A TARDE

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou nesta sexta-feira, 6, dados de diversidade religiosa em todo o Brasil. Os dados, recolhidos durante o censo de 2022, mostram mudanças em como os brasileiros se identificam do ponto de vista religioso. O Portal A TARDE te mostra agora os números referentes a Bahia, Salvador e outras importantes cidades baianas.

Bahia

No geral, O estado da Bahia continua majoritariamente católico, mas o número de adeptos segue em queda, enquanto evangélicos e sem religião cresceram. Em porcentagem, 57% da população baiana de 10 anos ou mais de idade é católica, o que representa mais de 7 milhões de pessoas.

Ainda de acordo com o IBGE, a Bahia ocupa o quarto lugar como estado mais populoso do país e apresenta a terceira maior população católica, ficando atrás de São Paulo com cerca de 20 milhões de católicos e Minas Gerais com mais de 11 milhões. Apesar disso é aoenas o 14º maior percentual.

Já os evangélicos na Bahia que antes tinham a segunda maior participação na população, em 2022, correspondiam a 24,3% da população e somavam mais de 500 mil pessoas. A capital baiana ocupava a sétima maior população evangélica do país, mas a proporção no total era apenas a 22ª ou a sexta menor entre as capitais.

Religião predominante na Bahia

Católica - 57% Evangélica - 23.3% Sem religião - 12.9% Umbanda/Candomblé - 1% Espírita - 1%

Culto na Igreja Evangélica Verbo da Vida, na Boca do Rio | Foto: Uendel Galter | Ag A TARDE

Salvador

Pela primeira vez, Salvador apresentou menos da metade da população católica e se consolidou como a capital com maior proporção de pessoas sem religião. Os católicos somavam mais de 900 mil fiéis e representavam 44% da população.

Em Salvador, após os católicos e evangélicos aparecem os adeptos da umbanda ou candomblé que representavam 2,8% da população e somam quase 60 mil soteropolitanos. Salvador tinha a quarta maior população adepta de religiões de matriz africana, abaixo apenas de São Paulo (233.027), Rio de Janeiro (196.313) e Porto Alegre RS (75.744).

Em termos percentuais, Salvador ficou em terceiro lugar entre as capitais com mais adeptos a religiões de matriz africana, atrás de Porto Alegre (6,4%) e Rio de Janeiro (3,6%).

Em seguida aparecem os espíritas 2,4% da população que totalizam cerca de 50 mil pessoas. Entre as capitais, Salvador ocupa o sexto maior número absoluto, mas apenas a 14ª participação de pessoas dessa religião no total de habitantes.

Já as pessoas sem religião formavam o terceiro grupo mais numeroso, depois de católicos e evangélicos, representavam 18,5% da população e somavam a quase 400 mil soteropolitanos, o que corresponde a duas em cada 10 pessoas.

Religião predominante em Salvador

Católica - 44% Evangélica - 24,3% Sem religião - 18,5% Umbanda/Candomblé - 2,8% Espírita - 2,4%

19ª edição da Caminhada pelo Fim da Violência e do Ódio Religioso e Pela Paz. | Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

Proporção por municípios baianos

Dos 417 municípios baianos, apenas 65 não têm maioria católica. Entre os municípios com menores taxas de católicos estão:

Simões Filho: 29,0%

Catu: 32,2%;

Dias D'Ávila: 32,2%

Já entre os municípios com maior participação de pessoas evangélicas na população estão, respectivamente, Mucuri (39,6%), seguido por Simões Filho, Nova Ibiá, Itapetinga e Nova Viçosa, cada um deles com 37,4% da população.

Lauro de Freitas aparece como um dos municípios com maior percentual de espíritas, 2,9%, ficando atrás apenas de Barra do Mendes (4,5%)e Palmeiras (3,4%). Salvador ficava na 5ª posição (2,4%).

Já Itaparica (6,3%), São Félix (3,7%), Cachoeira e Salinas da Margarida (cada uma com 3,6%) eram as cidades com maior presença de pessoas adeptas de umbanda ou candomblé. Salvador ficava na 6ª posição (2,8%).

Evento do Grupo Espírita Deus, Cristo e Caridade (GEDCC) | Foto: Denisse Salazar | Ag. A TARDE

Queda de católicos na Bahia

Segundo o IBGE, na Bahia, a queda do percentual de católicos acelerou entre 2010 e 2022, o crescimento dos evangélicos manteve ritmo significativo, e adeptos de umbanda ou candomblé triplicaram.

Conforme o instituto, o número absoluto católicos no estado começou a diminuir apenas em 2010 (-0,2% ou menos 18,6 mil pessoas, frente a 2000) e recuou com bem mais intensidade em 2022, passando de 7,731 milhões para 7,002 milhões, o que representou menos 728,5 mil católicos em 12 anos (-9,4%).

Proporção de católicos no Brasil

Na região nordeste a Bahia tem a menor proporção de católicos na população. Lideram a posição com o maior percentual de católicos, Piauí (77,4%), Ceará (70,4%) e Paraíba (69,0%). Já os estados que tinham menores proporções de católicos estão, Roraima (37,9%), Acre (38,9%) e Rio de Janeiro (38,9%).