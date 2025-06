Estudantes da Bahia terão aulões e simulados para o Enem 2025 - Foto: Divulgação/Ascom SEC

Os estudantes da 3ª série do ensino médio da rede estadual da Bahia já podem se preparar para revisar os conteúdos cobrados nas provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025. Neste segundo semestre, a Secretaria da Educação (SEC) realizará uma série de aulões e simulados preparatórios, com datas e locais a serem divulgados em breve.

As inscrições para o exame foram prorrogadas e podem ser feitas até sexta-feira, 13, na Página do Participante. Os estudantes das demais séries e os que concluíram o curso em anos anteriores devem preencher o cadastro completo, na mesma página.

Até o início desta semana, mais de 70% dos concluintes do Ensino Médio da rede estadual da Bahia confirmaram participação no Enem. De acordo com dados parciais apresentados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), até o momento, 95.746 estudantes se inscreveram, o que representa 73,5% do total previsto.

O coordenador de Ensino Médio da Superintendência de Políticas para a Educação Básica, Ítalo Paim, reforça o alerta para que nenhum candidato perca o período de inscrições.

“As informações no site da SEC são seguras e levam direto à página oficial do exame. Em caso de dúvida, o estudante deve procurar a secretaria da escola antes de se inscrever. Os 27 Núcleos Territoriais de Educação (NTE) estão mobilizados com pontos focais para acompanhar esse processo”, destacou.

Disponibilidade de laboratórios de informática com internet, apoio dos professores e acompanhamento da equipe gestora fazem parte das ações adotadas pela SEC para garantir o acesso à inscrição, especialmente para quem não possui esses recursos em casa.

Confira o cronograma do Enem 2025