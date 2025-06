‘Descomplicando a Sustentabilidade’ visita feira agroecológica em Maracás - Foto: Viviane Mota | Divulgação

O quadro ‘Descomplicando a Sustentabilidade’, iniciativa do Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE, esteve presente na Feira da Diversidade, em Maracás, no interior da Bahia. A feira, que acontece todas as quartas-feiras, das 7h às 12h, na Praça Rui Barbosa, valoriza a produção local e incentiva a prática sustentável.

No local, é possível encontrar uma variedade de produtos que vão desde alimentos saudáveis, hortaliças, e itens agroecológicos até artesanatos e plantas.

Segundo a diretora de Meio Ambiente de Maracás, Iala Queiroz, a feira representa uma oportunidade de transformar hábitos e promover bem-estar. “A Feira veio para dar uma alternativa para que as pessoas se alimentem bem, tenham uma qualidade de vida e possam ter escolhas mais saudáveis no seu dia a dia”, disse.

Ela também destacou o papel simbólico e afetivo da produção local. “A feira por ser diversa tem tanto produtos da agricultura familiar quanto produtos do artesanato e as flores de Maracás que não poderia ficar de fora. Nossa cidade é a cidade das flores e nada melhor do que embelezar também a sua casa”, destacou.

Para conhecer mais sobre o trabalho da Feira da Diversidade, os interessados podem conferir o vídeo completo disponível no Instagram do A TARDE Educação: @atardeeducacao.

Incentivo

Como parte da proposta de ampliar o alcance de ações sustentáveis nas escolas públicas da Bahia, o Programa A TARDE Educação, abriu inscrições para o cadastro de iniciativas de sustentabilidade desenvolvidas por professores e gestores da rede estadual e municipal de ensino, parceiros do Programa.

O objetivo é identificar projetos como hortas escolares, compostagem, cosméticos naturais feitos com legumes e experimentos com materiais orgânicos, oferecendo um acompanhamento técnico-pedagógico.

As propostas enviadas serão avaliadas por especialistas e as melhores ações serão premiadas no final do ano letivo 2025. As inscrições devem ser feitas no link disponível na bio do Instagram @atardeeducacao.